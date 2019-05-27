“讲述中华美食背后的故事”

英国“鲁班工坊”推介会上，当地市民向中国厨师学习包包子。

本报记者 强 薇摄

“一个小小的包子上居然有18道褶子，太神奇了！”“这简直就是一件艺术品！”……和面、揪剂子、擀皮、包馅，一捧白面在中国面点师傅的手中千变万化，让台下的英国观众惊叹不已。日前，“鲁班工坊”推介会在英国剑桥大学圣约翰学院举行。

作为中英职教合作的首个中餐烹饪标准化学历课程，2018年正式开课的英国“鲁班工坊”项目旨在提供中餐烹饪技术学历教育和资格技能培训，提高中餐服务业国际化水准。

“通过市场调查，我们发现，英国对中餐厨师人才有迫切需求。”天津市经济贸易学校副校长张再谦对记者表示：“‘鲁班工坊’将中餐作为落地英国的培训内容。这是‘一带一路’框架下文化交流的新尝试，希望通过这种方式将中国饮食文化和中餐烹饪技术传播到世界各地。”

英国“鲁班工坊”聘请了资深的英国主厨，将中餐制作流程用英国民众更易理解的方式记录下来并编成课程。“开水和面与冷水和面的区别就在于，用开水和面做成的面食质地偏透明状，而冷水的则是白色。”有了诸如此类从感官出发的操作指导，英国厨师学习中餐的难度大大降低了。

目前，“鲁班工坊”的中餐烹饪课程采用厨房实训和网络课程相结合的模式，并拆分为多个等级多种课程，提高了学员参与课程的灵活性。

推介会上，“鲁班工坊”食品运营总监麦克·芒菲尔德一边向观众解释做面点的要领，一边介绍中餐的礼仪文化。他说：“每一道中国菜的背后都有故事。理解中国饮食文化对于学好中餐烹饪来说非常重要，‘鲁班工坊’的教学将讲述中华美食背后的故事。”麦克还指出，英国的中餐厨师缺口非常大，希望培训出更多优秀厨师。

阿什利是一名慕名前来的英国厨师。工作中他发现中餐深受欢迎，因而萌生了学习中餐烹饪的想法。他告诉记者：“我希望能做出让大家满意的中国菜。掌握中餐烹饪技术后，我要把它教给我的同事。”

如今，“鲁班工坊”在伦敦以南西萨塞克斯郡的克劳利学院建成了中餐烹饪“实训厨房”，位于利物浦的集教学、测评和研发功能于一体的考评中心也即将落成。今年春节期间，“鲁班工坊”的师生还前往英国首相府，为首相府组织的中国新年招待会提供了餐饮服务。

（本报伦敦5月26日电）

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 03 版）

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