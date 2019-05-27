“进一步推动多元文明繁荣发展”（文明互鉴 美美与共）

“亚洲文明对话大会有助于推动亚洲各国通过平等对话、互学互鉴实现求同存异、共同进步。”日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由近日在接受本报记者采访时如是说。

不久前，江原规由赴华参加了亚洲文明对话大会。他认为，文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。中华文明兼容并蓄，在亚洲文明多元化过程中扮演了重要角色，不仅推动了亚洲文明之间的交流与发展，也为世界文明的进步作出显著贡献。举办亚洲文明对话大会，正是中华文明开放性和包容性的体现。亚洲文明之间的对话，将推动亚洲各国寻求合作共赢的最大公约数，为亚洲各国共同发展注入更加强大的生机与活力，也将为世界文明发展指明方向。

江原规由说，亚洲是人类文明的重要发祥地。历史上，亚洲文明为人类文明进程作出过重大贡献，人类文明也因亚洲而更加绚烂多姿。亚洲文明的多样性为各国对话奠定了良好基础。亚洲各国可以通过本次大会深入交流，凝聚共识，传承和弘扬所取得的文明成果，共促亚洲发展。

江原规由表示，历史上，古代丝绸之路在推动文明交流、和合共生过程中发挥了重要作用。日本同中国有着很深的文化渊源，两国文化的交流互鉴对各自发展以及亚洲文化的发展起到了重要作用。如今，随着“一带一路”建设的推进，各国人文合作日益深化。“亚洲文明对话大会搭建文明互学互鉴的平台，有力促进亚洲乃至世界各国文明交流互鉴，为共同构建亚洲命运共同体和人类命运共同体提供重要动力，进一步推动多元文明繁荣发展。”

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 03 版）

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