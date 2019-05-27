由中国倡议举办的亚洲文明对话大会5月15日至22日在北京举行，吸引了众多外国媒体的关注。外媒纷纷报道亚洲文明对话大会，认为其间活动丰富，异彩纷呈，促进了不同文明之间的交流互鉴。

“共同建设更加美好的明天”

越南之声广播电台网站对亚洲文明对话大会开幕式和习近平主席发表的主旨演讲进行了报道，积极评价了习近平主席为促进不同文明之间的对话与交流提出的四点主张，并介绍了习近平主席提出的一系列涉及文化遗产保护、文明交流、旅游与媒体合作等内容的合作建议。报道援引习近平主席的话说，今日之中国，不仅是中国之中国，而且是亚洲之中国、世界之中国。未来之中国，必将以更加开放的姿态拥抱世界、以更有活力的文明成就贡献世界。

沙特阿拉伯的阿拉伯新闻网撰文指出，亚洲文明对话大会既是中国今年又一场重要外交活动，更是精彩纷呈、亮点迭出的文化盛宴。中国通过提倡亚洲不同文明之间的平等对话，让自己与各国的关系变得更加紧密，使大家携手共同构建亚洲命运共同体、人类命运共同体。这一盛会彰显了中国出色的号召力、组织力、凝聚力和国际影响力。令人印象深刻的是，习近平主席出席开幕式并发表主旨演讲，强调璀璨的亚洲文明为世界文明发展史书写了浓墨重彩的篇章，人类文明因亚洲而更加绚烂多姿，并提出了富有建设性、前瞻性的四点主张，这是中国为亚洲乃至世界的未来发展提供的中国智慧、中国倡议，值得称赞。

菲律宾《马尼拉公布栏报》详细报道了习近平主席在主旨演讲中提到的关于如何更好地促进亚洲文明交流互鉴的主张，认为“开放的中国更加积极主动地拥抱世界，与其他国家一起共同建设更加美好的明天”。

新加坡《海峡时报》报道说，亚洲文明对话大会包括了一系列活动，将促进亚洲文明合作。除了分论坛之外，还包括亚洲文化嘉年华、亚洲文明周等，囊括了各色美食节、电影节等活动。

“这是一场色彩缤纷的狂欢节。”柬埔寨《高棉时报》网站刊文称，亚洲文明对话大会聚焦的文明互学互鉴正越来越普遍。在6个平行分论坛上，各国专家们讨论具有区域和全球意义的话题。年轻的艺术家、电影爱好者和美食家们则可以参加亚洲文化嘉年华等文化活动。此外，整个星期都有不同亚洲国家参与亚洲文明巡游。

塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社重点关注了大会期间举行的亚洲文明巡游和美食节活动。报道说，亚洲文明巡游展现不同亚洲国家的文化特色，还展出多种多样的艺术作品，例如水墨画、油画和雕刻品等。这些艺术作品不仅展示了中国文化的精髓，还展现出亚洲文明的独特性以及亚洲国家之间共存的文化渊源。

越南通讯社重点关注了亚洲文化旅游展，认为作为亚洲文明对话大会系列活动之一的亚洲文化旅游展，旨在促进人们对亚洲文明的了解，增进各国文化旅游企业间的联系。

“推动相互理解和知识共享”

阿联酋《国民报》报道说，习近平主席亲自倡议举办的亚洲文明对话大会吸引了来自亚欧的一些国家领导人，亚洲、欧洲和非洲的智库代表也参加了此次会议。

阿富汗“TOLONews”电视台报道说，在北京举行的亚洲文明对话大会“促进不同文明之间的和谐共生”。

《印度教徒报》报道说，亚洲文明对话大会把亚洲团结在一起。“亚洲文明对话大会推动相互理解和知识共享，有助于解决今天国际社会面临的各种挑战。近几年中国与亚洲其他国家文化交流日益频繁，推动了世界文明的交流互鉴。”

古巴拉美通讯社撰文指出，本着构建人类命运共同体的愿望，中国努力推动亚洲文明交流，倡导建立相互尊重、以对话解决分歧的国际关系模式。

希腊雅典通讯社转引希腊总统帕夫洛普洛斯在大会上的发言，赞扬习近平主席倡议举办的亚洲文明对话大会，认为本次大会可以为巩固世界和平作出卓越贡献。

柬埔寨《高棉时报》网站刊文称，柬埔寨国王西哈莫尼称赞中国在亚洲文明对话大会中发挥的关键作用，称其促进了各国文化的交流和理解。

“要促进不同社群之间的了解和信任，弥合彼此之间的分歧，有效的对话以及互相理解至关重要。”新加坡《联合早报》在报道中引述了新加坡总统哈莉玛在亚洲文明对话大会开幕式上发表的观点。哈莉玛在接受新加坡媒体采访时还表示，当今世界，所有国家都紧密相连，观点与经验的分享是重要的。

（本报北京、河内、开罗、曼谷、新德里、墨西哥城5月26日电 记者王莉、张矜若、曲颂、刘刚、黄培昭、林芮、苑基荣、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 03 版）

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