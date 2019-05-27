诿过于人不如反观自照（国际论坛）

“把注意力放在‘替罪羊’身上显然比反观自照来得容易得多。”最近，美国耶鲁大学杰克逊全球事务研究所高级研究员斯蒂芬·罗奇在一篇文章中指出，美国一些政客批评中国完全是基于错误叙事，这些人所作所为与其说是对真实外部威胁的反应，不如说是国内问题的产物，华盛顿在事实、分析和结论方面都十分轻率。

早在2016年，美国《外交》杂志就曾刊文指出，贸易只是“替罪羊”，美方患上“贸易焦虑症”的根本原因在于“国内机会消失和社会流动性问题”“美国低技能的先辈通往中产阶层的梯子已断”。“他们不去尝试解决美国国内和社会经济政策的实际问题，而是试图找到敌人并在这场政治游戏中获胜。”在俄罗斯经济发展部部长奥列什金看来，美方挑起贸易争端，是为了在国外寻找敌人，而实际上真正的敌人在国内，是经济政策长期的结构性问题。

事实最具说服力。美国政府认为他国通过“不公平贸易”抢夺了本国就业岗位，作为美国贸易逆差最大来源国，中国成了主要被指责对象。事实上，根据联合国数据，2001—2017年，中美贸易额增长了4.4倍，但美国失业率从5.7%下降到4.1%。尤其是2009年以来，美国从中国进口快速增长，同期美国失业率反而呈现出持续下降的态势，美国政府指责的货物进口和失业率之间的替代关系并不存在。2017年美国国会研究中心报告显示，2010—2015年，尽管美国制造业从中国进口整体增加32.4%，相关工作机会反而增加了6.8%。

正如斯蒂芬·罗奇所言，“受困于自身造成的宏观经济失衡并担心自己失去全球领导地位，这带来了一个缺乏自信的美国”。近年来，美国接连发布《国家安全战略报告》《国防战略报告》《中国军事与安全发展报告》等，无不剑指中国，将中国列为“战略竞争对手”。这种思维背后反映的正是美国的战略焦虑。近期，美方动用国家力量对华为等中国科技企业进行无端打压，同时大幅放缓对国内半导体公司聘用中国籍员工担任高级工程职位的审批。过去进行审批仅需要几周时间，而如今常常要等6至8个月。一方面霸凌主义十足，另一方面将内心的没底气与不自信展现得淋漓尽致。如今的美国，热衷于寻找“假想敌”，连美国舆论都哀叹这种做法无济于事。

通过指责他国转移国内矛盾，无异于自己生病却让别人吃药。如此荒诞的行为非但无法治疗自身病症，反而让美国成为国际社会十足的“麻烦制造者”。德国《明镜》周刊网站近日发表题为《大棒的终结》的文章指出，在对华贸易争端中，美国领导人没有给美国创造新的就业岗位，而是给全球经济造成越来越大的负担。经合组织近期下调了对全球经济增速的预期，认为贸易紧张局势已对全球经济增长造成拖累，而且将继续威胁投资和增长。

天下岂有让别国为自身问题埋单之理？美方与其诿过于人，不如反观自照。美方的一意孤行，只是在自毁信誉、自绝后路。

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 03 版）

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