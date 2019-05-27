玩弄强权注定失道寡助（钟声）

西方有句谚语：自知之明是最难得的知识。然而，美国的一些政客就是看不清自己，也看不清世界大势，硬要走唯我独尊、强权政治的老路。

在“美国优先”的旗号下，这些人从未将其他国家的利益、世界各国人民的共同福祉放在心上。他们以“对华贸易吃亏论”为借口挑起贸易战，却闭口不谈美国长期从对华贸易中获得的巨大利益；他们把别国“危害美国国家安全”挂在嘴边，却闭口不谈自己遍布全球的情报网络；他们大肆抨击世贸组织等国际组织，却讳言自己就是当下全球治理体系的主要创立者和最大受益者……对于贸易战，美国总统贸易顾问彼得·纳瓦罗更是露骨地说，“由于美国拥有远远大于其他国家的实力，其他国家不敢（对美国）采取报复性措施”。这样的狂妄和嚣张，让人看清了“让美国再次伟大”这套说辞背后的真实货色。

支撑唯我独尊、恣意妄为的，是赤裸裸的霸权主义逻辑：美国定下的规矩就是全世界的法律，为了确保美国的利益，其他国家必须无条件让步。从美国副总统彭斯抛出“中国经济侵略论”，到纳瓦罗荒谬宣称中国商品正在抵押“美国的未来”，再到白宫前首席战略顾问班农叫嚣“中国出口过剩掏空美国中西部工业地区”……这些“手拿锤子”的美国政客，把正常的经济往来也视为钉子，看不得中国人民也能和美国人民一样过上富足的日子。在“美国优先”的大旗下，美国一些政客无法按捺内心的躁动，甚至不时向盟国发起攻势。人们注意到，不久前德国总理默克尔坦承，“战后秩序的确定性”开始瓦解，和美国总统的关系更加紧张了。美国已成为全球对手。

时至今日，为什么美国一些政客还沉浸在“天选之国”的迷思当中？还在做着“山巅之国”美梦？根本原因还是他们依旧信奉着那套“强权即真理”的旧观念，对世界的印象还停留在“丛林法则”的旧时代，对国家间关系还秉持着“文明冲突”的旧思维。这也就不难理解，为什么美国政府总是自诩为国际秩序的监护者、国际关系的裁判人。在世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化不可阻挡的今天，他们仍幻想自己就是这个世界的救世主，仍要把全世界当成是自家的后花园，以为可以横行霸道、为所欲为，甚至妄图以“美国优先”阻挡构建人类命运共同体的时代潮流。

如今，美国唯我独尊的霸权主义行径已经引发国际社会公愤。倍感压力的美国企业也纷纷作出调整，哈雷摩托等“美国制造”“逃离”美国，埃克森美孚和特斯拉等纷纷到中国建厂……美国唯我独尊，在全球大搞霸凌主义，许多时候不过是一厢情愿。美国学者斯蒂芬·罗奇指出，2018年，美国同世界上102个国家之间存在贸易逆差，反映了美国国内储蓄极度不足——这是国会和决策者草率批准预算赤字造成的。更多学者指出，美国国内的不平等源于其错误政策，而不应指责经济全球化。遗憾的是，美国一些政客讳疾忌医，自己给自己开错了药方，硬把他国说成是“让美国再次伟大”的障碍。把脏水往别人身上泼，这样的偏执和任性不仅是在转嫁国内矛盾，更会蒙蔽自己的双眼，错过自我改善的时机，导致误国误民。正如美国学者罗伯特·卡根所说，一些政客和政策制定者正在主动促成美国的衰落，这些人“出于对臆想中的衰落的恐惧，很可能贸然采取相应对策，把一个超级大国引上自杀之路。”

人类历史发展到今天，没有哪一个国家甘于仰人鼻息、任人摆布。相互尊重、坦诚合作、互利共赢，方为各国应有的相处之道。当然，让一些傲慢固执的美国政客明白这一点，恐怕还是很难的。好在现实不会说谎、公道自在人心。中国有个成语叫“强极则辱”。任何一个国家，不走合作共赢的道路而醉心“零和博弈”，不遵公平竞争的规则而痴迷打压别国，不顾经济全球化的潮流而选择保守主义，到头来只会四面树敌、到处碰壁。唯我独尊、逆势而动只会损耗一个国家的实力，使其更加快速地从高台上跌落下来。翻一翻历史教科书，这方面的例证实在是太多了。

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 03 版）

(责编：冯粒、袁勃)