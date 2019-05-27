近日，美方启动对约2000亿美元中国输美商品加征25%关税，还动用国家力量无端打压中国企业。如何看待美方不断升级中美贸易摩擦？这将给中美两国和世界经济带来哪些影响？持续一年多的中美经贸摩擦对中国企业和市场是否造成较大冲击？中国贸促会会长高燕近日接受了记者采访。

1 美方经济霸凌行为严重践踏多边贸易规则

记者：近期，美方不断升级贸易摩擦，不仅在中国输美商品加征关税问题上步步紧逼，还动用国家力量无端打压中国企业。您对此如何看待？

高燕：美方的经济霸凌行为、极限施压做法，严重阻碍中美经贸磋商，严重践踏多边贸易规则，严重威胁全球产业链供应链安全，与市场竞争原则背道而驰，与基本商业道德背道而驰，与经济全球化潮流背道而驰。

需要指出的是，美国加征关税的一个借口是中美贸易失衡。研究表明，美方现行统计方法是片面的，忽略了服务贸易、跨境投资对贸易的影响，所谓中美贸易失衡是个“伪命题”。采用“基于所有权贸易顺差”的方法计算，按两国企业在对方国家子公司统计口径，2009年至2017年中美之间贸易顺差逐年缩小，2017年仅为450多亿美元。如果统计口径放宽到两国企业在对方国家投资的所有企业，2009年至2017年美国对华一直存在贸易顺差，且顺差规模从140多亿美元不断扩大到1600多亿美元。

各国间的经贸摩擦不是现在才有的，过去有，现在有，将来还会有。经贸摩擦问题客观存在，关键是我们采取什么样的方式处理，不能动辄小事放大、经济问题政治化甚至以势压人。

我们希望美方与中方相向而行而不是倒行逆施，希望美方虚己以听而不是唯我独尊，希望美方诚信守诺而不是出尔反尔，希望美方回归正轨而不是误入歧途。

2 美方不断升级贸易摩擦殃及中美和世界经济

记者：您如何评价美加征关税、不断升级中美经贸摩擦给中美两国乃至世界经济带来的影响？

高燕：中美在世界经济发展中具有举足轻重的地位，各自处在全球产业链、价值链的不同位置。经过这么多年的发展，中美经贸合作相互依存、密不可分，两国产业已结成你中有我、我中有你的利益共同体，可以说“一荣俱荣、一损俱损”。美方对华为公司进行无端打压后，美国半导体公司股价暴跌就是不争事实。

贸易战没有赢家，美方种种损人不利己的做法，不仅会对中国企业带来影响，也会自食其果，对美国企业、美国消费者造成影响，更将殃及世界经济。近日，华为公司刚宣布关闭在美工厂就有当地民众抗议。美中贸委会、美国全国零售商联合会等机构纷纷反对对华升级关税。经合组织发布的最新世界经济展望报告认为，中美贸易争端激化可能导致2021年至2022年全球GDP损失0.7%，量化为近6000亿美元。

我始终认为，合作是最好选择，也是解决问题的唯一正确选择。只有切实遵循双方业已确定的原则和方向，抱着相互尊重、理性务实的态度，加强沟通协商、促成合作共赢，才能推动中美经贸往来和两国关系健康稳定发展。

3 中国企业应对经贸摩擦更为自信从容

记者：在您看来，持续一年多的中美经贸摩擦对中国企业和中国市场是否造成较大冲击？

高燕：中国物质基础雄厚，产业体系完整，市场规模巨大，经济发展的韧性足、内生动力强、回旋空间大。过去一年多，中国企业在应对中美经贸摩擦中得到历练，综合竞争力、抗风险能力、开拓海外市场能力进一步提升。

中国贸促会在东南沿海等地区调研了解到，面对骤然升级的中美经贸摩擦，中国企业应对更为自信从容。有一些企业的出口，并不是单一的美国市场，美国是一个重要的市场，但同时还有欧盟、东南亚、拉美等其他市场，也就是说“东方不亮西方亮”。

事实上，尽管中美经贸摩擦加剧，但中国依然是外商投资热土。美中贸委会调查显示，90%的美资企业认为中国是最重要的一个市场，95%的美资企业表示将保持或增加对华投入。日本贸易振兴机构报告显示，日本企业继续看好中国市场，在日企对外出口、投资、跨境电商战略中，中国市场均排名第一。埃克森美孚、特斯拉、宝马等不少跨国公司均加大了对华投资。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，各国企业签署640多亿美元的项目合作协议。

天行健，君子以自强不息。美国的贸易保护主义大棒，既阻挡不了中国经济稳定向好的发展态势，更改变不了中国大踏步推进改革、扩大开放的既定方向。中国将保持战略定力，坚定不移办好自己的事情，推动中国经济在高质量发展轨道上行稳致远。

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 02 版）

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