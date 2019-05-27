这是最好的一组大国关系（国际论道）

图为2019年5月11日，中俄青少年挥舞国旗展示10米友谊长卷。

邱齐龙摄（人民视觉）

在中俄交往的历史长河中，2019年注定将成为一个里程碑式的节点。今年，两国迎来建交70周年。早在去年的G20布宜诺斯艾利斯峰会上，中俄两国元首便相约互访，擘画中俄关系的美好未来。

6月，中国国家主席习近平将对俄罗斯进行国事访问并出席圣彼得堡国际经济论坛。在此之前，俄罗斯总统普京以主宾身份出席了在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

习近平主席曾表示，“中俄关系是世界上最重要的一组双边关系，更是最好的一组大国关系。”如今，两个携手走向复兴的大国，正在迎来两国关系的历史最好时刻。更多外媒相信，这对日益深入持久的伙伴关系，将为处于百年未有之大变局的世界增添和平、安全和稳定，而一些国家试图离间中俄的努力显然难以奏效。

“大厦越建越高，越建越牢”

2018年接受中国媒体采访时，俄罗斯总统普京曾将俄中关系比作一座大厦，称这座大厦“每年都在绘就日新月异的色彩，不断筑成新的楼层，大厦越建越高，越建越牢”。

今年以来，这座“大厦”明显添了更多色彩、更多砖瓦。中国举办的多场主场外交便是一个很好的观察窗口。从第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，到2019年北京世界园艺博览会，再到亚洲文明对话大会，俄罗斯总是不可或缺的“座上宾”，并在与中国的积极互动中，向世人展现了“老朋友”之间日益深厚的信任与共识。

日前，谈及俄罗斯总统普京第二次出席“一带一路”国际合作高峰论坛，来自中国和俄罗斯的多名专家在“今日俄罗斯”国际通讯社举办的视频连线会议上纷纷表示，这说明俄中两国具有非常高的互信程度及非常高度的战略合作。

在世园会上，俄罗斯的展区面积达1850平方米，成为最大展区之一。塔斯社引述2019年世园会俄罗斯展区主任、俄联邦工业和贸易部副部长阿列克谢·格鲁兹杰夫的话称，世园会是展示两国积极合作并凸显两国在园艺方面紧密关系的机会，将为双边关系发展注入更多动力。

俄罗斯列格努姆通讯社网站将亚洲文明对话大会视为“一带一路”国际合作高峰论坛的延续，称其推动了欧亚文明的团结与联合。网站刊文认为，通过文明的团结与联合，大陆一体化应运而生，莫斯科与北京之间存在战略共识。

亲戚越走越亲，朋友越走越近。有俄媒统计称，截至目前，习近平与普京已进行28次会晤。中俄两国元首的频繁会晤以及各层级的密切交往让两国关系迎来质的飞跃。

美国《外交》双月刊网站日前刊文称，中国和俄罗斯正在形成一种更深入持久的伙伴关系，这种关系的深度已经超出了观察家几年前的预期。美国圣爱德华大学教授沙丽尔·克罗斯此前也认为，未来10年，中俄关系会进一步加强。

“不会被外界干扰和影响”

近两年，中俄合作可谓全面开花，一派热闹。

中国商务部欧亚司司长罗伟东在5月21日举行的新闻发布会上表示，2019年，中俄双边经贸合作面临着新的机遇，也取得了良好的开局。双边经贸关系有望在去年的基础上实现规模和质量的“双提升”。

俄罗斯卫星通讯社引述中方统计数据称，今年前4个月，中俄双边贸易达到了331.7亿美元，增长5.8%。如果按照人民币计价，增长了11.5%，高出同期全国外贸增长幅度7.2个百分点。而在2018年，中俄贸易额增长24.5%，达1080亿美元，超过了此前设定的1000亿美元目标。

两国在教育领域的合作同样成果丰硕。俄新社日前报道称，目前在俄中国留学生、在华俄罗斯留学生以及两国短期进修生总人数已接近8.5万，预计到2020年这一数字将突破10万。俄中友协第一副主席库里科娃认为，以教育合作为代表的俄中两国人文合作不仅对增进两国人民相互了解有巨大作用，更有助于两国人民始终保持好邻居、好朋友、好伙伴的关系。

还有不少外媒格外关注中俄在军事互信合作达到的新高度。

5月初，中俄“海上联合—2019”军演落下帷幕。美国海军聚焦网站报道称，中国军方在2018年底表示，中俄双方政治战略互信和军事合作水平达到历史新高，而双边的军事交流和大规模联合战略演习就是证明。

俄新社引述俄罗斯政治学家谢尔盖·苏达科夫的观点指出，这次演习表明在中俄的合作框架内不仅有政治和经济内容，还翻开军事合作新篇章，这既是对两国非常重要的举措，也是向西方世界发出的信号。“它（美国）千方百计地想要在俄中之间打进楔子”，“但演习恰恰证明它的努力适得其反。”谢尔盖·苏达科夫说。

5月中旬，中俄两国外长在俄罗斯索契举行会谈时，俄罗斯外长拉夫罗夫称中国是俄罗斯在世界舞台上的“关键伙伴”。对此，俄罗斯《独立报》认为，会谈向世界传递出两个重要信号，一是莫斯科正在成为北京更加重要的伙伴，二是中俄关系“不会被外界干扰和影响”。

企图分裂中俄两国的做法不太可能奏效，美国《外交》双月刊网站日前做出这样的判断。

“可以一起应对挑战和风险”

今年全国两会期间，国务委员兼外交部长王毅在回答记者提问时表示，中俄两国政治上彼此信任，经济上互利合作，国际事务中相互支持，成为当今大国关系的典范。

诚如其言。经过种种磨砺和考验，中俄关系日臻稳定、成熟，并且找到了一条正确的相处之道。

加拿大《环球邮报》称，中国的投资及其正寻求通过“一带一路”倡议来加强的欧亚贸易网络，将为俄罗斯经济带来帮助。俄罗斯则在联合国给予中国重要支持，并力挺中国包括“一带一路”倡议在内的标志性外交抱负。此外，俄罗斯还成为中国重要大宗商品的主要来源地。

西班牙《国家报》认为，如果说近年来中俄两个大国相互靠近的趋势已经加速，那么它们现在更加强化了合作的信号。在该报看来，这种趋势不是一件坏事。国际上出现了单边行为和敌对的经济措施，但中俄是好邻居，保持着坚实的合作，可以一起应对挑战和风险。

在外媒看来，中俄之间的互利合作影响深远，不仅助力两国发展、造福两国人民，也为地区和世界的和平稳定作出了重要贡献。

在当前诸多国际事务中，中俄作为两个世界大国和安理会常任理事国，在几乎所有重大问题上都保持密切沟通，持有相同或相近立场。

俄新社引述普京的话称，中俄合作对两国乃至全世界都具有重要意义。这种合作具有全球性、战略性。还有俄媒援引拉夫罗夫在日前中俄外长会谈中的话称，中俄两国在联合国、20国集团、上海合作组织等多边框架下的沟通协调密集、高效。

对于正处百年未有之大变局的世界而言，中俄之间的协作犹如“稳定器”，只要中俄站在一起，世界就多一分和平、多一分安全、多一分稳定。

《环球邮报》称，在美国与一些全球性机构脱离之际，中俄两国找到了越来越多的共同目标。报道引述俄罗斯学者的观点称，俄中两国对于世界应当如何运转有着共同的看法——世界应当是多极的，各国应当是平等的，世界不应由一个大国主宰。

巴西里约热内卢联邦大学政治学教授比阿特丽斯·比西奥抛出这样一个问题：中国和俄罗斯作为领衔主演的舞台会带给世界怎样的期待？比阿特丽斯·比西奥认为，有一个答案是可能的：与单极世界相比，多极世界更有利于外交活动和寻求对话，也有助于制衡正在衰落中的霸权。

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