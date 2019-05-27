美国破坏规则势必连累全球

挥舞“关税大棒”升级中美经贸摩擦，假借“国家安全”之名对华为等中国企业实施出口管制……美国近来种种破坏国际贸易规则的行径，在国际社会激起一片反对之声。包括众多美国主流媒体在内的全球媒体，密集批评美国的举动“破坏游戏规则”，是“严重的错误”和“勒索”，不仅损人害己，更势必连累全球。

“一种破坏游戏规则的行为”

5月15日，美国总统特朗普签署一项紧急状态行政命令，禁止美国企业使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备。外媒普遍认为，此举是在为禁止美企与中国企业华为的业务往来铺平道路。此后，多家美企宣布中止为华为供应关键软件和零部件。

“利用技术垄断优势，实施可以将中国华为公司置于死地的禁运措施，超出了贸易争端的范畴，是一种破坏游戏规则的行为。”《金融时报》日前刊发日本国立政策研究大学院大学经济学教授邢予青的评论文章如是称。

香港《头条日报》称，美国直接运用行政手段、赤裸裸地打压商业竞争对手的行为，让向来推崇自由贸易理念的美国变成了一个大笑话。

这还不算完。有美媒近日透露，大疆无人机、海康威视等其他中国科技企业也有可能面临美国的发难。

“假设把一个锤子放到一个人的头上，他就更容易签署文件。这是在用力量加强谈判立场。特朗普就希望这样。”俄罗斯卫星新闻网22日引述俄罗斯乌拉尔国立经济大学教授叶夫根尼·尤舒科的观点称，美国特有的打压战术昭然若揭，但其低估了中国可能采取的反制措施的效果。

“这将是一个严重的错误”

“美国封杀会毁灭华为吗？”对于《金融时报》抛出的这个问题，外媒给出的答案惊人地一致：不会。

英国路透社报道称，当地时间5月21日，华为如期在英国伦敦举行了新款荣耀智能手机的发布会。“将其设备业务未来的不确定性抛在一边，自信地展示了这家中国公司的技术实力。”对此，该社作出积极评价。

实际上，对于美国可能祭出的“杀招”，华为早有防范。外媒注意到，华为已采取垂直整合措施，其子公司海思半导体主要从事芯片组设计，70多家主要供应商大多位于中国大陆。此外，有分析估计，华为从今年年初就开始增加库存。

“这将是一个严重的错误。”美国彭博社刊发社论称，美国寻求让华为破产的做法既不恰当，也极不明智。美国试图打击中国日益增强的技术能力，结果只会适得其反。可以预计，中国将加倍努力，推出自主研发的智能手机操作系统，自行设计芯片，开发自己的半导体技术，并实施自己的技术标准。

反观美国，杀敌一千、自损八百的尴尬戏码又在上演。

《制裁华为让哪些美国企业“受伤”？》——日本经济新闻网日前刊文指出，在华为公布的92家主要供应商中，美国企业超过30家，年采购额达100亿美元。“特朗普政府的制裁措施正在给美国企业带来痛苦”。

“‘封杀’源自对华为技术的恐惧”

得道多助，失道寡助。这个道理，古今通用。在对华为抡起大棒的同时，美国又频频施压日本、韩国、欧盟等盟友，试图联手对华为拉起一条更长的“封锁线”。不过，应者寥寥，美国惨遭“打脸”。

法国总统马克龙早前曾表示，限制华为不是法国的目标，“现在发动一场科技战或贸易战是不恰当的”。德国联邦网络管理局局长约亨·霍曼称，反对将华为排除在德国的5G建设之外。英国主要电信运营商之一EE公司日前在接受中国媒体采访时重申，华为的设备将继续在其部分5G网络基础设施中被采用。

迄今，在打压华为的问题上，包括盟友在内的世界多国并未选择追随美国。因为他们清楚，华为在5G技术领域一马当先，“封杀”华为对一国的5G应用实无益处。

5G时代已经到来。谁先发展商用5G技术，谁就能在下一波新行业新技术发展占据上风，赢得更快的发展。美国打压华为，实则是想借此打掉中国在5G技术领域的领先地位，遏制中国的技术进步，维护美国的技术霸权。

日本科技杂志《IT时代》认为，美国对华为的“封杀”是对华为技术水平感到恐惧的证明。回想过去美国对日本汽车和电子企业的打压，就会发现美国在任何时代都是一个样。

西班牙《国家报》刊文直言，直到最近华盛顿才亮明了它的底牌，其针对中国的真正目标猎物是技术竞赛。而对相互关联度很高的全球价值链来说，美国政府“封杀”华为的做法是一种严重的全球威胁。

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