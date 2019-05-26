原标题：共建“一带一路”项目典范：阿联酋阿布扎比码头迎全球最大集装箱船

央视网消息：由阿联酋阿布扎比港务局和中国中远海运合作建设的阿布扎比码头，是中国和阿联酋共建“一带一路”项目的典范。25号，阿布扎比码头迎来了目前世界上最大的集装箱船——“中远海运太阳轮”号。它的成功挂靠，标志着阿布扎比码头的服务能力再次升级。

据介绍，本次成功挂靠码头作业的“中远海运太阳轮”号总长400米，船宽58.6米，载箱量达两万一千标准箱，是目前世界上最大的集装箱货轮，这也是半个月内在阿布扎比码头挂靠的第二艘载箱量超过两万的超大型集装箱船舶。

（阿布扎比）“中远海运太阳轮”号船长 孙旭东：这条船从国内制造出来以后，这次首航就跑波斯湾航线。这条线我记得之前过来，还是两千多（标准箱）的小船，但现在已经变成两万多（标准箱）的船。也就是十年的时间，对中国，对这边的贸易，对“一带一路”的贸易来讲确实是发展很快的，航运业的强盛代表着一个国家的强盛。

阿布扎比码头是中国中远海运在中东地区投资的第一个项目，该码头2017年11月破土动工，去年12月举行开港仪式，总共耗时13个月，并从今年4月份开始试运营。

这一码头水深18米，可容纳超过两万标准箱的大型货轮停靠，同时还拥有中东地区最大的集装箱货运站。

阿布扎比码头位于亚、非、欧主要国际航线的交汇处，未来将在带动地区贸易方面发挥极大作用，成为中国对外经贸合作的重要支点。

(责编：袁勃)