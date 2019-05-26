(经济观察)专家：美国打压中国是在“自毁长城”

中新社北京5月26日电 题：专家：美国打压中国是在“自毁长城”

中新社记者 李晓喻

美国对华极限施压仍在持续。正在出席2019清华五道口全球金融论坛的学者们认为，美国此举不仅无法阻碍中国发展，反而会使中国越发集中精力“练好内功”，实现更大发展。

美国在“自毁长城”

从对华2000亿美元输美商品加征25%关税，到启动另外3000亿美元商品征税程序，再到将华为列入出口管制实体名单，并对13家中国公司和个人实施制裁，美国近来对中国进行多方面打压，引发全球关注。

在中国国际经济交流中心副总经济师陈文玲看来，大国博弈的胜负取决于选择道路的正误，取决于对全球事务和人类命运的基本立场。美国这一系列举动足见其现在“封闭、保守、孤立，甚至是经济民粹主义”，把美国利益凌驾于其他国家的利益之上，凌驾于全球利益和规则之上。

“美国这么干是在自毁长城”，武汉大学经济与管理学院院长宋敏称，要维持全球领导力，经济层面的“硬实力”和道义层面的“软实力”缺一不可。发动贸易战，无理打压中国，既会损害美国经济发展，也将毁掉美国几十年来建立的全球公共产品。

中国将“化危为机”

面对美国打压，中国正在努力“化危为机”。

工信部副部长王志军日前接受媒体采访时坦言，此次中美经贸摩擦使中国更清醒认识到，必须持之以恒解决关键核心技术“卡脖子”问题。中国将采取多项措施，积极发挥企业主体作用，大力推进关键领域核心技术攻关。

此间学者认为，除加快核心技术攻关外，中国还要扎实推进高水平开放。

近年来，中国已密集推出多项开放举措，包括大幅压缩外资准入负面清单，多次降低进口关税等。受政策利好推动，2018年中国吸收外资在全球跨境直接投资整体下降情况下，依然实现了稳定增长。

不过，要满足经济高质量发展需要和全球投资者期待，中国开放水平还有待进一步提高。用清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵的话说，中国扩大开放“还有很大空间”。

陈文玲表示，新形势下推进高水平开放需要重构开放格局，实现东西互济、海陆统筹，提高利用全球优质资源的能力。此外，还要有效弥补短板。例如，目前中国教育、医疗等服务业开放程度还不高，没有形成能充分激发活力的“鲶鱼效应”，一些核心领域风险防控能力也比较薄弱。解决这些问题，是推进高水平开放的题中应有之义。

值得注意的是，最近官方已明确释放将坚定不移扩大高水平开放信号。

央行副行长陈雨露称，将对标高水平开放要求，继续推动金融业全方位对外开放，确保各项措施落地实施，并积极研究新开放措施。

王志军也表示，将持续推进和提升工业领域对外开放水平，包括全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实飞机、船舶、汽车、电信等领域的开放政策；进一步缩减负面清单条目等。

“两相比较，全世界正看得越来越清楚，美国在大踏步后退，而中国代表着前进、开放和未来”，陈文玲称，从历史长周期看，时间在中国这一边，世界大多数国家和人民也在中国这一边。“因此，未来在中国这一边。”(完)

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