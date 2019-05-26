从“最大票仓”看欧洲议会选举三大悬念

为期四天的2019年欧洲议会选举将于26日进入最后一天，这亦将是欧盟人口第一大国——德国的投票日。

由于德国不仅拥有欧洲议会751个议席中的96席，为各国之最，更因近4亿欧洲选民中的6480万生活在德国，其选情对于欧洲议会选举具有举足轻重的风向标意义。中新社记者在德国投票日前夕注意到，这一“最大票仓”近期的选情发展至少反映出三大悬念，值得人们关注。

奥地利版“通俄门”会否遏制右翼民粹

2015年夏秋之交爆发的难民危机，深刻影响了欧洲政治版图。在围绕难民议题的辩论和博弈过程中，成立短短五年的德国选择党打着反对接收难民、欧盟怀疑论的旗号，于2017年9月的德国大选中一举进入联邦议院，被认为是自二战结束以来，德国首次出现带有鲜明民粹和极右翼色彩的政党进入国会。在邻国奥地利，同样被视作右翼色彩浓厚的自由党更是在2017年年底成为与人民党联合组阁的执政党。

今年以来，德国、法国、荷兰、意大利等国右翼民粹政党领袖在不同场合频频集体登台，民粹势力在欧洲“南北串联”的态势趋于明显。

德国记者艾娃·穆勒-福伊尔指出，信奉右翼民粹主义和欧洲怀疑主义的政党如今遍布欧洲各地，并且分布在欧洲议会三个党团内，这些党团有可能在选举后联合起来，从而“对多数比例产生决定性的改变”。

不过，本月中旬爆发的奥地利“通俄视频”事件或将为风头正劲的欧洲右翼民粹政党泼下冷水。事件直接导致奥自由党从执政联盟中退出，且形象遭受重创。

据路透社报道，在已于23日进行投票的荷兰，出口民调显示，该国工党出人意料地击败了“疑欧派”竞敌。这使得外界此前对荷兰作为欧盟创始成员国滑入反对一体化的右翼阵营的担忧得到缓解。

传统政党能否因应新媒体冲击

德国总理默克尔所在的联盟党(基民盟/基社盟)，在欧洲议会属于欧洲人民党党团。作为老牌大党，在过往各层级竞选中动员能力颇强的联盟党，此次却因新媒体时代的“网红”而碰上了钉子。

日前，一名年仅26岁、昵称为“Rezo”的视频博主，在“优兔”网站上传了一段题为“基民盟之毁灭”的视频，以年轻网红的语言风格臧否以基民盟为代表的主流政党，历数其“施政无方”的若干“罪状”；不过，其同时也批评了右翼的选择党。不到一周时间，这条视频点击量已破千万，造成网络热议。

面对“网红”的“发难”，基民盟内年轻世代、秘书长齐姆亚克公开邀请Rezo举行对话，然而对方未予回应。

尽管各党派人士和媒体亦指出了上述视频存在的部分事实性硬伤，但齐姆亚克亦坦言，基民盟在吸引网络上的年轻人群方面存在软肋，“我们必须加强在互联网上的存在，必须更多地利用网络来将复杂的问题解释得更加清楚易懂。”

“黑天鹅”是否将搅动德国政坛

本届欧洲议会选举引人关注的另一焦点，则是其将如何影响到欧盟经济龙头德国的国内政局。

去年12月，默克尔卸下基民盟主席一职，并在其后多次表态称，自己只会干满这一个总理任期，2021年的下届大选后将不再担任任何职务。但今年以来，外界围绕其是否将提前交棒给党主席继任者卡伦鲍尔，甚至是将在欧洲议会选举后宣布提前辞职的揣测不断。

德国《世界报》25日援引YouGov民调报道称，有42%的德国选民认为，如果基民盟和基社盟在本届欧洲议会选举中败北，则默克尔应当辞去总理一职。民调显示，过去两月支持率在27-33%之间摇摆的联盟党或将面临1949年以来最糟糕的全国性选举结果。

“等待地震来临”，德国电视一台这样形容即将举行的这场选举。而分析指出，对于去年即因地方选举接连失利而辞去党主席的默克尔而言，更大的考验在于今年9月起陆续举行的德国东部三州议会选举。

26日晚17点，基民盟中央党部将循例举行“选举之夜”活动。默克尔是否亮相，又将发表怎样的感言，欧洲和世界的目光都在等待。(记者 彭大伟)

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