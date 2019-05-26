阿布沙耶夫武装袭击菲律宾政府军致8死14伤

菲律宾军方26日说，一伙阿布沙耶夫武装分子25日在菲南部苏禄省对政府军发动袭击，交火导致8人死亡、14人受伤。
菲律宾陆军第11师发布声明说，当地时间25日17时35分许，该部队士兵正在苏禄省北部一村庄为当地居民进行社区服务时，约30名阿布沙耶夫武装分子突然发动袭击，军队为保护来不及撤离的居民，与武装分子展开交火。
菲军方说，在持续约30分钟的战斗中，政府军打死6名阿布沙耶夫武装分子，另有7名武装分子被打伤，而政府军方面则有5人受伤。此外，有2名儿童在交火中不幸遇难，2名平民受伤。
阿布沙耶夫武装成立于上世纪90年代初，主要在菲南部苏禄省等地活动，曾参与制造一系列恐怖袭击和绑架事件。
今年1月27日，菲律宾苏禄省霍洛市一座天主教堂发生连环爆炸，造成超过20人死亡、上百人受伤，菲军方认定爆炸是阿布沙耶夫武装所为。据菲军方统计，目前阿布沙耶夫武装有300人至400人，且挟持着多名人质。（记者袁梦晨 郑昕）
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