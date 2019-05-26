原标题：赵白鸽博士代表蓝迪国际智库出席第十六届欧亚媒体论坛并发表主旨演讲

2019年5月22日第十六届欧亚媒体论坛在哈萨克斯坦阿拉木图拉的丽思卡尔顿酒店盛大开幕。参议院（议会上院）议长、论坛组委会主席达丽哈·纳扎尔巴耶娃在活动框架内举行多个双边会晤。

亚美尼亚总统阿芒·萨克桑、爱沙尼亚前总统托马斯·汉瑞克·艾夫斯、十二届全国人大外事委员会副主任委员、中国社会科学院一带一路国际智库专家委员会主席、蓝迪国际智库专家委员会主席赵白鸽博士、英国常驻欧盟代表伊万·罗杰斯、俄罗斯一体化和宏观经济发展部长塔亚纳·瓦、哈萨克斯坦外交部副部长耶尔詹·阿什巴耶夫、中华人民共和国驻哈萨克斯坦张霄大使夫妇、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长、中国社会科学院中俄战略协作高端合作智库副理事长兼秘书长孙壮志、中国俄罗斯东欧中亚研究所俄罗斯政治社会文化研究室主任庞大鹏等出席了本次论坛。

欧亚媒体论坛作为中亚领先的独立对话平台，主要任务是为政治家，记者和专家就哈萨克斯坦、欧亚大陆和整个国际社会的地缘政治，经济，社会文化发展等关键问题进行自由和公开对话创造条件。本届论坛汇集了全球60个国家和世界各大洲的500多名代表，论坛主题为“今日世界：现实的转变”，重要议题为去全球化的过程，消费危机，媒体领域的数字化，以及与新技术和人工智能相关的发展机遇和挑战。

赵白鸽博士作为第十六届欧亚媒体论坛特邀嘉宾于5月23日发表题为《共建“一带一路”，推动新型全球化》的主旨演讲。她在演讲中就全球化: 新发展模式搜索中的世界，分享了三个主要看法：

第一，世界需要新型全球化。当前，全球范围的公共治理或出现巨大真空，一定程度的冲突和失序成为常态，全世界都在渴望更为公正的、富有活力的新型全球化。所谓新型全球化，就是指开放、包容、普惠和共享的全球化过程。开放是指多种合作机制共存共赢，而非满足既得利益者的私利；包容是指各国从本国国情和实际出发，尊重各自的选择；普惠是指共同筑就命运、责任和利益共同体，共享全球化带来的利益；共享是指坚持以全人类的整体利益为中心，实现全球的共同发展。

第二，“一带一路”是新型全球化的载体。“一带一路”倡议由中国提出，但“一带一路”事业属于全人类。“一带一路”倡议传承古丝路的开放、包容、合作精神，并结合世界多极化、经济全球化，赋予其新的时代内涵，致力于通过该倡议打造各国利益、责任和命运共同体。作为新型全球化的载体，“一带一路”坚决摒弃原有不公正不合理元素，坚持平等相待和相互尊重，高举“和平、发展、合作”的旗帜，让全体参与国家和人民从中受益；强调“共商、共建、共享”原则，保证每个国家、每一个参与人都享有公平发展的机会；以需求导向、项目导向、结果导向为目标，务实推进经济、社会可持续发展。

第三，中哈是共建“一带一路”的先行者，推动新型全球化的天然伙伴。哈萨克斯坦是“一带一路”的首倡之地。在“一带一路”建设框架下，中哈率先开展产能合作，深化发展战略对接，实施了一系列重大合作项目。中哈合作在国际社会中树立了优势互补、互利共赢的典范，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体注入了满满的正能量，在推动新型全球化进程中发挥着建设性力量。近年来，中哈两国政治互信日益牢固，确立了全面战略伙伴关系，在国际和地区事务上密切协调和配合。务实合作不断深化。今年4月，中国国家主席习近平亲自向中国人民的老朋友、好朋友哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫颁授中华人民共和国对外最高荣誉勋章“友谊勋章”。

会后，赵白鸽博士及孙壮志所长分别接受了来自环球时报、环球网及国际媒体的采访。

(责编：袁勃)