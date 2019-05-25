“汉语桥”波兰区决赛在奥波莱举行

人民网奥波莱5月24日电（记者于洋）2019年“汉语桥”世界大、中学生中文比赛波兰赛区决赛24日在波兰奥波莱工业大学举行。来自波兰各地的9名中学生和13名大学生参加了比赛，他们通过一个个生动的故事和精彩的才艺表演，诠释自己对“携手汉语，筑梦未来”和“天下一家”两个主题的理解，展现了波兰学生的中文功底和对中国文化的热情。

奥波莱工业大学校长马力克·图肯多夫在致辞中表示，语言是了解一个国家和文化最直接的渠道，波兰学习中文的学生越多，两个国家的了解就更加深入，沟通也会更高效。“我非常高兴通过语言学习能让两国的青年们建立友谊，因为他们才是我们两国友谊的未来。”图肯多夫说。

通过演讲、知识问答和才艺表演3个环节，来自波兰文化名城弗罗茨瓦夫的三名中学生包揽了中学组的前三名，来自格但斯克大学、密茨凯维奇大学和西里西亚大学的三名大学生获得了大学组的前三名。本次比赛中学组的冠军和大学组的冠亚军将代表波兰赴北京参加今年的总决赛，与来自世界各地的汉语爱好者交流学习中文的经验。

夺得本次比赛中学组冠军的柯雅安来自弗罗茨瓦夫第三高中，17岁的他在通过业余时间学习中文已经四年了。“现在有很多的中国企业来到了波兰，波兰的电视上也经常播放中国的节目，中国不再是遥远的国度，中文让我看见了一个更大的世界。”柯雅安的演讲比赛赢得了观众们的热烈掌声，他表演的中国武术更是赢得了满场喝彩。

来自格但斯克大学中文系的容誉获得了大学生组的冠军，读大学一年级的荣誉正式学中文虽然只有8个月，却已学了11年的中国功夫。他在演讲中表示他的梦想就是向波兰介绍中国中国功夫和中国文化。

在文艺表演环节，波兰的学生们更是拿出了十八般武艺，从抖空竹到民族舞，从武术太极到中国歌曲，从书法到茶艺，波兰学生对中国文化的热爱和诠释让现场掌声、笑声不断。夺得中学组第二名的古佩岑自弹自唱的一首《月亮代表我的心》更是让人心旷神怡。“开始学习中文后我了解到，中国不仅有熊猫和米饭，还有充满现代感的文化。现在我非常喜欢看中国的电视剧和视频节目，我也希望将来能参与其中，向波兰传播中国的优秀文化作品。”古佩岑说。

中国驻波兰大使馆科教参赞蒋苏东表示，近年来随着中波两国各领域交往不断加深，波兰各界学习中文的热情日益高涨。现在有约1400名波兰学生在华留学和学习，他们是未来中波文化交流的重要力量。今年恰逢中波两国建交70周年，“汉语桥”世界大、中学生中文比赛波兰赛区决赛，意义更加重要。

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