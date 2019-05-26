特朗普绕过国会批准对沙特军售 出口包括精确制导导弹

美国总统唐纳德·特朗普24日以“伊朗威胁”名义，利用一项联邦法律所设“紧急通道”，绕过国会审核，直接批准对伊朗地区对手沙特阿拉伯等国出售军火，招致多名议员批评。

【书面通知】

美国国务卿迈克·蓬佩奥当天向国会递交文件，报备军售清单等情况。国会参众两院的外交委员会收到的书面通知显示，美国将向沙特、阿拉伯联合酋长国和约旦出口总金额81亿美元的武器和服务。

这些武器和服务包括波音公司生产的F-15型战机配套服务、雷神公司制造的PGM系列精确制导导弹和“轻标枪”反坦克导弹。

蓬佩奥在一份声明中说，特朗普政府作出这一决定，是依据“紧急情况”，武器“必须尽快”交付，以遏制伊朗在中东地区的“不良影响”。

路透社报道，美国出口武器一般须经过国会参众两院外交委员会审核。自从沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉去年10月在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆遇害，加之沙特主导的多国联军在也门的行动招致争议，美国国会暂时冻结向沙特出售攻击性武器，只允许出口防御性武器。

不过，美国《武器出口控制法》赋予总统一项特权，即在紧急状态下，为维护美国国家安全，总统可以绕过国会直接批准武器出口。

美国历届总统动用这项特权不乏先例：罗纳德·里根上世纪80年代援用过，老布什和小布什分别在海湾战争和伊拉克战争期间用过。

【议员批评】

民主党籍参议员克里斯·墨菲最先曝料特朗普有意利用这一“法律漏洞”绕开国会。他24日说：“特朗普总统利用这一漏洞，仅仅是因为他知道国会不会批准军售，而非真有新的‘紧急’原因卖给沙特炸弹。”

参议院外交委员会成员、民主党人鲍勃·梅嫩德斯表达“失望”，说特朗普政府没有提供使用“紧急通道”的法律或实际依据。他说：“我失望，但不意外，特朗普政府再一次没有把我们的国家安全长期利益置于首要地位，也没有捍卫人权。”

沙特、阿联酋等国在美国支持下军事介入也门内战，导致平民伤亡，在美国国内触发争议。美国国会两院先前通过要求政府停止参与也门战争的决议，特朗普行使总统否决权予以扼杀。

墨菲和梅嫩德斯说，要“挑战”政府对沙特军售的决定。暂时不清楚他们将以哪些方式发起挑战。

24日早些时候，特朗普宣布向中东增兵大约1500人，主要承担“防御任务”。特朗普23日下午一度说美国不需要向中东增兵，但同时宣称若有增兵需要，无论数量多少，他都会向中东派兵。

美国媒体近期报道，五角大楼正考虑向中东增兵5000或1万人。《纽约时报》本月早些时候以美方官员为来源报道，若伊朗攻击美军或加速研发核武器，美方可能向中东调遣至多12万名军人。不过，这些报道遭美国官方否认。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)