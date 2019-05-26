法国里昂突发爆炸 多人受伤 警方搜捕一嫌疑男子

法国东南部城市里昂24日傍晚发生一起爆炸，至少13人受伤。法国总统埃马纽埃尔·马克龙把这次事件定性为“袭击”，反恐部门正调查是否涉及恐怖主义。

警方从监控视频中发现一名可疑人员，25日继续搜捕这名男子。

【突发爆炸】

当地时间24日傍晚17时30分左右，里昂一条熙熙攘攘的步行街发生爆炸。警方当即封锁这一区域、疏散人群，消防人员和排爆人员后续抵达现场。

法新社报道，截至25日，确认13人受伤，分别是8名女子、一名10岁女孩和4名男子。伤员中，11人入院治疗，所幸伤势不危及生命。

事发地点位于索恩河与罗讷河之间的一处狭长地带，属于城区中心。初步调查显示，有人把可疑箱子放在一家面包店门口，紧接着发生爆炸。

总统马克龙把这一事件定性为“袭击”，向伤员及其家属表达慰问。内政部长克里斯托夫·卡斯塔内赶赴里昂。

巴黎反恐部门接手调查。法国掌玺和司法部长妮科尔·贝卢贝告诉商业调频电视台，暂时无法断定袭击是否出于恐怖主义动机。

【追捕男子】

法国警方依据监控视频发现一名嫌疑人，25日继续搜捕这名男子，同时呼吁目击者提供更多线索。

这名男子看似30多岁，穿深色长袖上衣和浅色短裤，骑山地自行车来到事发面包店门口，放下一个箱子，不久便发生爆炸。

一些亲历者说，爆炸声“震耳欲聋”，附近建筑物玻璃震碎。

现年17岁的学生埃瓦说，他当时离面包房大约15米，“传出一声巨响，我还以为发生撞车”。定睛一看，“我身边散落着一些电线、电池，还有纸板、塑料碎片。一些建筑物的窗户被（冲击波）震没了”。

【恰逢选举】

袭击发生在欧洲议会选举期间。欧洲联盟成员国选民23日至26日分别投票，选出751名议员、组成第九届欧洲议会。

其中，法国选民定于26日投票，包括里昂在内的多座城市24日原本正在举行竞选活动，受爆炸影响而叫停活动。

里昂是法国第三大城市，市中心以及郊区的总人口230万。里昂分管安全事务的副市长让-伊夫·塞舍雷斯说，最新袭击发生在“里昂中心地带的一条主要街道，那片区域处于高度警戒状态，一直都有警察巡逻”，还有军人巡逻。

法新社介绍，法国上一次遭遇包裹炸弹袭击是在2007年12月，巴黎一家律师事务所门外包裹爆炸，造成1人死亡、1人受伤。那一事件迄今没有侦破。

法国近年遭遇多起恐怖袭击，安全部门自2015年以来保持高度戒备。法国巴黎2015年11月发生连环恐怖袭击，数百人死伤，法国随后进入国家紧急状态并6次延长紧急状态。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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