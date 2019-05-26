特雷莎·梅遗憾离场 英保守党领导权大战将启幕

据外媒报道，24日，英国首相特雷莎·梅强忍泪水宣布将辞职，在未能兑现带领英国脱欧承诺的情况下黯然离场。英国即将上演一出争夺领导权的大戏，最终上台的新首相可能会寻求更彻底地与欧盟分手。

特雷莎·梅表示，她将于6月7日辞去保守党领袖一职，为一场接替她的竞选拉开帷幕。

【未能兑现承诺，特蕾莎·梅含泪辞职】

“我将很快辞去这份工作，这是我一生的荣幸，”特雷莎·梅在唐宁街首相官邸外表示，她的丈夫菲利普在一旁陪同。“作为英国历史上的第二位女首相，但肯定不是最后一位。”

“我这么做没有恶意，我对自己有机会为我所热爱的国家服务，怀有巨大而持久的感激之情，”一向内敛的特雷莎·梅说。

她在2016年英国公投脱欧后的动荡局势中出任首相一职。但她的核心承诺——带领英国脱离欧盟并弥合各方分歧——未能兑现。

“未能兑现英国退欧是，而且将永远是，我的一大遗憾，”特雷莎·梅表示，她补充说，她的继任者必须努力达成共识，尊重2016年的公投结果。

在努力寻求一份能得到议会批准的折衷脱欧协议的过程中，特雷莎·梅经历了各种危机，她留给继任者的是，一个深陷分歧的国家，和一群在如何、何时以及是否脱欧问题上陷入僵局的政治领导层。英国脱欧的最后期限是10月31日。

【英国保守党领导权大战开启】

分析称，特雷莎·梅离任加剧了英国的脱欧危机，因新上台的领导人可能希望更果决地脱欧。而欧盟曾表示，不会就去年11月与英国签署的退欧协议进行重新磋商。这加大了英国与欧盟发生对抗的可能性，并有可能提前举行议会选举。

2016年英国脱欧运动的代言人、英国前外交大臣约翰逊是最有可能接替特雷莎·梅的人选，博彩市场的押注显示，他赢得首相职位的隐含机率为40%。

博彩市场押注显示，其他可能继任的人选包括，脱欧支持者、前英国脱欧事务大臣拉布，英国环境食物及乡郊事务大臣迈克尔·戈夫、前下院议长利德索姆，现任外交大臣亨特等等。

约翰逊表示，英国应该做好准备，在没有达成协议的情况下退欧，以迫使欧盟提出“优厚的条件”。

对于许多保守党议员来说，任命一位新领导人来打破退欧僵局，速度是关键。保守党表示，将迅速采取行动，争取在议会暑期休会前结束党魁竞选。议会休会通常从7月底开始。

主要反对党工党党魁柯尔宾表示，新首相必须举行选举，以“让人民决定我们国家的未来”。

【欧盟：脱欧协议不会改变】

她所在政党和国外的政治家都对她的决心大加赞赏。法国总统马克龙称赞特雷莎·梅“在工作中的勇气”，美国总统特朗普表示为她感到难过。

特朗普表示：“我非常喜欢她，她是一位优秀的女性，她工作非常努力。”

西班牙表示，从目前的情况看，所谓的“硬退欧”几乎不可能避免。欧盟暗示，协议不会改变，尽管欧盟执委会主席容克表示，得知特雷莎·梅辞职的消息“个人丝毫不感到喜悦”。

爱尔兰副总理兼外交贸易部长科文尼强调了欧盟的立场，即不会有更好的英国退欧协议了。

“有人认为新首相将是一个更强硬的谈判者，会与欧盟对抗，为英国争取到更好的协议？这不是欧盟工作的方式，”考文尼称。

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