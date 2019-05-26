戛纳电影节闭幕 《寄生虫》获金棕榈奖

人民网戛纳5月25日电（记者刘玲玲） 第72届戛纳国际电影节5月25日晚在法国戛纳落下帷幕。韩国导演奉俊昊的作品《寄生虫》获得最佳电影奖，成功摘取金棕榈。

这是韩国电影首次斩获金棕榈大奖，同时这部影片也拿下了今年戛纳场刊最高分。《寄生虫》是一部黑色家庭题材电影，由奉俊昊执导，宋康昊、李善均、崔宇植等主演，讲述生活在底层的一家四口某天通过长子用伪造的文凭来到富豪朴社长家当家教，想借此进入上流社会，于是两个天差地远的家庭开始卷入一连串意外事件，最终以暴力决一死战。

电影《小小乔》女主角艾米丽·比查姆获得最佳女演员奖，最佳男演员奖则由《痛苦与荣耀》男主角安东尼奥·班德拉斯获得。最佳导演奖花落《年轻的阿迈德》导演让-皮埃尔·达内、吕克·达内，法国导演瑟琳·席安玛凭借《燃烧女子的肖像》摘得最佳编剧奖，塞内加尔女导演作品《大西洋》获得评审团大奖。

第72届戛纳电影节于14日至25日在戛纳举行，共有21部影片入围主竞赛单元。

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