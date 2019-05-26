友好之船扬帆远航（国际论坛）

2018年9月，中非合作论坛北京峰会成功举行。习近平主席在峰会开幕式上发表主旨讲话时，特别提到布基纳法索等非洲三国成为中非合作论坛新成员，现场爆发出热烈的掌声。去年5月26日，中国国务委员兼外交部长王毅同布基纳法索外交部长巴里在北京签署了中布复交联合公报，标志着两国正式恢复大使级外交关系。布基纳法索，这个万里之外的非洲兄弟国家，重回中非友好大家庭。

今天，适逢两国复交一周年。一年来，在习近平主席和卡博雷总统的亲自引领和大力推动下，中布各领域交往与合作已实现全覆盖，两国关系实现跨越式发展。

双方真诚友好、互尊互信。中方始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，重视发展对非、对布关系。2018年，卡博雷总统应邀来华出席中非合作论坛北京峰会并对中国进行国事访问，习近平主席同卡博雷总统实现首次会晤，两国元首共同擘画了双边关系发展蓝图。中国国务院副总理胡春华、国务委员兼外交部长王毅先后访问布基纳法索。布基纳法索议长萨康德、外交部长巴里成功访华，为两国关系发展提供了重要政治保障。

双方共谋发展、共商合作。两国在新起点、高速度、严标准下共同推进务实合作，取得了可喜收获。2018年，中布双边贸易额同比增长56%，惠及民生的小米种植示范项目、修建小学校舍项目等已启动实施，双方还在积极推动实施修建医院、通信、供水等合作项目。不久前，两国经贸联委会在北京成功召开，双方进一步对接合作思路、挖掘潜力，务实合作面临新的广阔前景。

双方民心相通、互学互鉴。即便山海之远，也阻隔不了两国人民对彼此的友好情谊。目前已有超过200名布留学生在中国学习，中方为布培训农业、新闻等领域人员近百人。双方青年才俊、技术专家互动频繁，共同为两国关系发展建言献策、贡献智慧。布基纳法索首家孔子学院已落户博博工业大学，两国新闻媒体代表团往来密切，《功夫瑜伽》《夏洛特烦恼》等中国影片在布广受欢迎，掀起“中国热”。两国友好的民意基础不断夯实。

在布基纳法索第二大城市博博—迪乌拉索市，已中断学业4年的27岁小伙子斯利奇在该市职教培训中心中方人员帮助下，熟练掌握计算机技术并成功创业，实现了自己多年的梦想。在首都瓦加杜古市，十几年深受白内障折磨之苦的阿玛隆在中国医疗队治疗下重见光明。摘下眼罩那一刻，这位82岁的老翁用颤抖的手激动地握紧医疗队员的双手表示感谢，当地村民亲切地称呼中国医生为“光明使者”。两国人民之间的友好佳话，成为复交一年来双边关系快速发展的缩影。

中布复交好不好、成果实不实，布方最有发言权。卡博雷总统表示，布中复交是其就任以来作出的最重要战略决定，对中国进行的国事访问并同习近平主席的会晤，更加坚定了其巩固复交成果的决心和信心。布基纳法索发行量最大的报纸《希德瓦亚报》积极评价道：“布中复交成果斐然。中国‘光明行’义诊活动为布白内障患者带来了‘光明’，崭新的小学校舍为当地儿童带来了新的希望。”在不久前举行的中布复交一周年研讨会上，布方官员和非洲学者纷纷感慨，中国的发展成就令人钦佩，发展道路值得非洲国家借鉴。中布复交不仅使两国双边关系更上层楼，还为中非友好添砖加瓦。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。复交一周年之际，中布这艘友好之船正沿着两国元首指引的航向信风扬帆、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2019年05月26日 03 版）

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