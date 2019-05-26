5月24日，习近平外交思想与中老命运共同体宣介研讨会在中央党校（国家行政学院）举行。2016—2020年第四期老挝领导干部培训班的35名学员与中方代表一起，交流习近平外交思想学习体会，探讨新时代的中老关系。

“习近平外交思想科学回答了新时代中国如何处理与世界关系的问题。”中央党校（国家行政学院）副教育长陈岩在致辞中指出，在新的时代背景下，习近平外交思想运用马克思主义立场观点方法指导解决中国外交面临的新课题，形成了一个内涵丰富、思想深邃、系统完整的科学理论体系。

老挝公安部通讯局副局长森巴色·苏坦马冯对此深有体会：“习近平外交思想着眼于全人类的共同利益，为解决世界上的复杂问题指明了方向。”老挝外交部边境委员会办公室副主任阿努信·卡迪亚腊表示，中国不断扩大在全球范围内的“朋友圈”，加强与各国的务实合作，实现互利共赢。

构建人类命运共同体是习近平外交思想的核心理念，旨在建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。苏坦马冯认为，构建人类命运共同体理念对世界非常重要，将推动全人类的共同发展和繁荣。老挝中央纪委《纪检》期刊与研究局副局长坎潘·里冯指出，老中命运共同体不仅包含了人类命运共同体的普遍内涵，更意味着老中两国拥有共同的价值追求、稳固的政治纽带、特殊的友好感情。在国际形势发生复杂深刻变化的当前，构建老中命运共同体是对彼此加强党的领导和建设完善社会主义制度的坚定支持。

“中国有一句话叫‘要想富，先修路’。中国帮助老挝修路架桥，为老挝经济长足发展打下基础。老挝人民都期待着能够从中受益。”老挝公共工程和运输部住房与规划司副司长佩蓬翟·辛拉巴吉对记者说。

研讨会上，老挝代表们纷纷表示要将中国经验与老挝实际相结合，运用到老挝国家发展建设中。正如坎潘·里冯所说：“我们已做好了准备，为构建老中命运共同体贡献力量，寻求共同幸福，实现持久繁荣。”

《 人民日报 》（ 2019年05月26日 03 版）

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