“欧中共建一带一路将迎来金色未来”

蒂尔堡市布拉邦特场站内的工作场景。

本报记者 任 彦摄

近日，荷兰蒂尔堡市布拉邦特场站举行仪式，庆祝中欧班列“蓉欧快铁”蒂尔堡线路开通三周年。爆竹声中，一列满载集装箱的货运列车从场站启动，驶往中国成都。

“中欧班列使荷兰和中国经贸联系更加紧密，给荷兰及周边国家带来巨大发展机遇”

此次班列为成都开行中欧班列以来的第3500列，也是蒂尔堡线路开通后的第750列。该趟班列满载来自荷兰、法国、西班牙等地的红酒、啤酒、奶粉、矿泉水、汽车零配件、汽车整车等货品，从荷兰出发，途经德国、波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国，最后进入中国境内，预计将于15天后抵达成都国际铁路港。

“蒂尔堡与成都之间每周往返6趟班列，已形成稳定运行的格局。”运营该线路的荷方合作伙伴、GVT物流集团总经理弗布拉克对本报记者说，所有发自中国的班列都是满载而来。在中国充足货源带动下，蒂尔堡年货运总量达7万标准集装箱。“中欧班列使荷兰和中国经贸联系更加紧密，给荷兰及周边国家带来巨大发展机遇。”

“蒂尔堡凭借其独特的地理优势和良好的营商环境成为欧洲重要的物流中心，蒂尔堡至成都中欧班列的开行使蒂尔堡的这一地位更加巩固。”蒂尔堡市市长西奥·维特林斯表示，共建“一带一路”倡议促进互联互通，倡导合作共赢，对于全球贸易和世界经济稳定发展具有重要意义。“中欧班列是共建‘一带一路’倡议的重要内容。我相信，随着‘一带一路’建设的日益推进，人们会越来越清楚地看到这个伟大倡议所蕴含的价值。”

据介绍，自成都运抵蒂尔堡的货物以电子设备和航空产品配件为主，返程货物以汽车配件、整车、奶粉和红酒为主。2018年，通过蒂尔堡线路出口到中国的欧洲红酒价值2000万美元，预计今年有望达到2500万美元。

“共建一带一路正带动沿线国家进入发展快车道”

“中欧班列不仅架起了中欧经贸往来的桥梁，也成为双方进一步开展多元合作的重要纽带。”正率团访荷并参加仪式的四川省委书记彭清华说， 经过6年多的发展，从成都出发的中欧班列已连接25个境外城市和14个中国城市，初步搭建起四川与欧洲的铁路货运联通体系。

“‘一带一路’建设通过中欧班列联通荷兰并辐射欧洲，实实在在造福中欧人民。”中国驻荷兰大使馆经济商务参赞张国胜表示，近两年来，中欧班列运输的商品种类越来越丰富，受到荷兰、法国、西班牙等越来越多欧洲客户的欢迎。中欧班列正在成为一条生意兴隆的魅力车道，为中欧经贸合作快速发展提供了强大助力。

当天，成都国际铁路港投资发展有限公司在活动现场与鹿特丹港务局和GVT物流集团签署《跨大西洋海运与中欧班列（成都）联运合作备忘录》。备忘录的签署旨在通过海铁公多式联运的方式，打造跨海、跨新亚欧大陆桥运输的新通道，为进一步发挥中欧班列通道作用奠定良好基础。

活动现场有不少从比利时和德国等周边国家赶来的企业界人士。比利时一家物流公司的负责人波吉特·利恩一大早从布鲁塞尔驱车近两个小时专程前来。她对本报记者说，中欧班列为欧洲企业带来巨大商机，荷兰很早就意识到中欧班列的价值并及时抓住了这一机遇。“共建‘一带一路’正带动沿线国家进入发展快车道。我这次来就是想找到与中国伙伴合作的机会，搭乘中欧班列这趟‘快车’。”

张国胜表示，过去三年中荷贸易强劲增长，不断创下历史新高。“在单边主义、保护主义、逆全球化思潮抬头的背景下，中荷两国贸易能够实现稳定增长难能可贵。中荷加强务实合作，向世界传递出坚定维护多边贸易体制、扩大相互开放、共享发展机遇的积极信号。”

荷兰基础设施与水资源管理部安全与铁路司司长皮特·洪德宾克表示，共建“一带一路”倡议为荷中共同发展开辟了新空间，两国经贸关系迈上了一个新台阶，荷兰向中国每年出口货物和服务达到110亿欧元。“中国是荷兰重要的合作伙伴，我们正在多个领域与中国进行战略对接，实现互联互通。许多欧洲商界人士都把‘一带一路’看作繁荣之路，欧中共建‘一带一路’将迎来金色未来。”

（本报荷兰蒂尔堡电）

《 人民日报 》（ 2019年05月26日 03 版）

(责编：白宇)