美国地方人士忧心白宫贸易政策

美国肯塔基州州长马修·贝文在开幕式上致辞 张梦旭摄

美国华盛顿州副州长塞勒斯·哈比布出席论坛 张梦旭摄

人民网列克星敦5月25日电（记者张梦旭）5月22日至24日，由中国人民对外友好协会、美国中国总商会、美国全国州长协会等联合主办，以“共谱中美关系新篇章”为主题的第五届中美省州长论坛在美国肯塔基州列克星敦举行。在当前中美关系总体形势面临一些复杂性和不确定性的情况下，中美省州长代表济济一堂，共促两国地方合作，反映了两国地方对中美关系的信心和期待。与会美方政商界人士也对联邦层面的贸易政策表达了忧虑。

肯塔基州州长马修·贝文接受记者采访时表示，关税政策不会给任何一方带来利益。比如说，美国早在十年前就不再生产LED显示屏了，需要从中国进口。而加征关税会抬高LED屏的价格，损害的是美国消费者的利益。而且更重要的是，美国政府的关税政策给投资人带来了不确定性，损失了机会成本。“事实上没有哪个州不希望尽快结束当前这种局面。我们的农民和企业都在苦苦支撑。中美两国GDP占世界的约40%，两国应该合作干大事，而不是伤害彼此。”

华盛顿州副州长塞勒斯·哈比布对记者说，美国贸易逆差的形成有很多原因，不同州情况也不同，比如华盛顿州每年就有近300亿美元的贸易顺差。“问题的关键不是要去缩减贸易赤字，而是是增大贸易量。我们需要考虑如何把更多的出口与中国的需要结合起来，如何给中国投资者更多的机会，如何在美国开展卓有成效的技能培训。两国更多地在创新领域合作，减少彼此的贸易与投资壁垒，让地方与地方、民众与民众的心贴的更近，这是华盛顿州人民的期待，我相信也是美国其他州人民的期待。”

来参会的布雷内斯·劳伦斯经营一家宠物用品企业，在肯塔基州建立了设计和运营中心，在中国广东建立生产基地。虽然该公司的产品尚未被列入加征关税清单，但是未来随时可能落下的关税大棒让他极为烦恼。“我与中国合作伙伴合作了十多年，结下了深厚的信任关系。在中国生产有成本优势，而且便利的交通运输可以迅速发货至其他国家。我的生意原本蒸蒸日上，我与中国合作伙伴已经谈好了扩产计划。但是现在，美国政府关税政策的不确定性使我不得不暂缓这一计划。我没有很雄厚的财力，我不想成为美国政府关税政策的牺牲品。”

肯塔基州农业厅高级贸易顾问蒂莫西·休斯对本报记者说，肯塔基是全美第20大农业出口州，最大的出口农产品是大豆，此外肯塔基的母牛出栏数占到了全美的80%。中美两国的贸易争端对该州农产品出口造成了影响，尤其是大豆出口2018年下滑比较严重。全美最重要的两大大豆协会都设立在肯塔基州，一个是美国大豆协会，另一个是联合大豆委员会，他们都迫切希望两国贸易争端早日结束，避免使美国农民遭受进一步损失。

展望未来的中美关系，马修·贝文说，40年来中美两国建交时，恐怕当时的人们也没有想到中美能发展到今天这样如此深度交融的关系。中美关系如此重要，我们如何规划下一个40年、400年的中美关系？那就需要用愚公移山的精神，从基层做起，更深更牢的筑建人民间友谊。“中美要成为伙伴、成为好友，我们不能够让心胸狭隘者主导历史、主导舆论，此刻我们就要撸起袖子加油干。”

(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)