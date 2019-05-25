中国驻尼日利亚大使：中国不想不愿但绝不怕打贸易战

人民网5月24日电（记者 姜宣） 23日，尼日利亚主流报纸《领航报》、《人民报》、《领导者报》等刊发驻尼大使周平剑署名文章《中国不想不愿但绝不怕打贸易战》。全文如下：

近来，尼日利亚媒体都在关注中美经贸谈判。国际社会对中美新一轮互征关税普遍表示忧虑，认为中美经贸摩擦升级会对世界经济带来新的不确定性。我们对各方的忧虑表示理解。的确，中美经贸摩擦升级不符合任何一方利益，而且会拖累世界经济。

但事实明摆着，挑起贸易争端的是美国，不是中国；打响加征关税第一枪的是美国，不是中国；反复操弄极限施压的还是美国，不是中国。中方所作所为完全是针对美方无理行径的反制，纯属自卫反击。中方这么做，既是为了捍卫自身的合法正当权益，也是为了维护多边主义和自由贸易体制。谁是新一轮中美关税战的始作俑者，谁是阻碍全球自由贸易的规则破坏者，谁又是拖累世界经济的风险制造者，国际社会自有公论。

中美11轮经贸磋商未能达成协议，根本原因在于美方试图通过极限施压实现不合理的利益索求。这从一开始就行不通。

简单认为美国在中美贸易关系中“吃亏”的看法，是不科学、不专业的。经济全球化本身就是各国优势互补、互通有无的过程。所谓贸易互惠互利，应该是指所有产业开放市场实现总体互惠和利益平衡。要求两个经济体在贸易实践中绝对的对等开放是不现实的。谈判贸易协议本身不可能在所有领域都要求绝对平等，但必须是双向平衡、平等互利的。中美经贸磋商只能沿着相互尊重、平等互利的正确轨道前行，这样才有成功的希望。

美方声称美国和中国实际上已经有一份协议，但中方破坏了协议。

我们不知道美方所说的“协议”是什么。美方可能一直有一份自己奢望的“协议”，但肯定不是中方同意过的协议。在要挟未果、引发美国国内外广泛质疑和市场动荡的情况下，美方想通过混淆视听转嫁责任，这是徒劳的。纵观11轮中美经贸磋商，究竟是谁在出尔反尔，谁在反复无常，世人看得清清楚楚。去年5月，中美双方就经贸问题达成共识，在华盛顿发表联合声明。但几天之后，美方就违背了双方共识。去年12月，中美双方就中方对美贸易采购数字达成共识，但美方却在此后的磋商中肆意抬高要价。立场倒退、违背承诺的帽子绝对扣不到中方头上。

所谓中国“强制技术转让”是凭空捏造的。事实上，中国高度重视知识产权保护，从来没有强制外方转让技术的政策，前不久中国通过的《外商投资法》用立法形式明文规定“不得利用行政手段强制转让技术”。中国同各国开展的相互投资和技术转让是市场主体自愿合作的结果，本质上是一种“双赢”的合作。

一段时间以来，美方出于政治目的，泛化国家安全概念，滥用国家力量不择手段地蓄意抹黑和打压特定的中国企业，这完全违背了市场规则和公平原则，既不光彩、也不公正。我们认为这也不符合美方自身利益。

美方多次对媒体称，中国的经济不太好，中方十分渴望与美方达成经贸协议。

这一说法毫无依据，内容完全虚假不实。事实上，中国经济一直保持平稳增长，呈现积极向好势头。美国的贸易保护主义措施会对中国经济造成一定影响，但完全可以克服。我们有信心、有能力抵御任何外部风险和冲击。中国的贸易伙伴遍天下，世界各国都想分享中国发展的红利。如果有人不愿与中国做生意，自然会有别人来填补空缺。

美方还称，如果中美不达成协议，中国将受到很严重的损害，因为外国企业将被迫离开中国前往其他国家。

美方大可不必为中国的事操心。改革开放40年来，中国经济社会发展取得巨大成就，外商在华投资营商环境持续得到改善，中国已经连续多年成为世界各国企业最为青睐的投资目的地之一。企业选择在哪个国家投资营商，选择谁作为合作伙伴，自然会根据自身利益和市场原则作出商业决定，不是什么人一两句话就能左右的。事实上，即使美方一年多来不断威胁对中国产品加征关税，外商来华投资的热情依然高涨，依然看好中国市场。

作为世界前两大经济体，中美经贸关系既对两国意义重大，也对全球经济发展有着举足轻重的作用。美方本应与中方一道，肩负起应有的责任，推动全球经济增长。但美方却一意孤行，单方面发起贸易战，多次在中方满怀诚意进行磋商之时，违背双方共识，对华加征关税。

中方一再表示，加征关税解决不了任何问题，发起贸易战只会损人害己。对于贸易战，中国不想打、不愿打，但也绝不怕打。中方从来不会屈从于任何外部压力，我们有决心、有能力捍卫自身合法正当权益。如果有人打到家门口，我们必然会奉陪到底。

希望美方能够听一听国际社会的理性和正义呼声，早日认清形势，回归正轨，同中方相向而行，争取在相互尊重的基础上达成一个互利双赢的协议。这不仅对中美两国有利，也是国际社会的普遍期待。

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