巴基斯坦总理祝贺印度人民党胜选 表达合作意愿

巴基斯坦总理伊姆兰·汗23日祝贺印度人民党及其盟友在印度人民院、即议会下院选举中胜出，说他准备与印度新一届政府合作。

伊姆兰·汗在社交媒体“推特”写道：“我就人民党及其盟友的选举胜利向（纳伦德拉·）莫迪总理致以祝贺。”

伊姆兰·汗在“推特”留言时，印度选举委员会没有结束计票。

印度选举委员会当地时间23日上午8时开始计票。“今日印度”电视台网站实时更新的各选区计票结果显示，本次选举争夺的542个印度下院议席中，人民党为首的全国民主联盟可能赢得大约340席，人民党可能独得超过290席；人民党将成为1984年以来首个连续获得议会多数席位的单一政党。

印控克什米尔地区今年2月遭到自杀式爆炸袭击，印度中央后备警察部队至少40人死亡。印度与巴基斯坦随后在克什米尔爆发武装冲突，边境贸易一度中断。双方紧张关系近来显现缓和迹象。

巴基斯坦外交部长沙阿·马哈茂德·库雷希22日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克出席上海合作组织成员国外长理事会会议，与印度外交部长苏什玛·斯瓦拉杰简短交谈。

交谈结束后，库雷希告诉媒体记者：“我们想要像好邻居一样生活，以对话方式解决主要问题。”他披露，斯瓦拉杰给他带了一些糖果作为礼物，寓意双方能有“甜蜜的对话”。

只是，一些分析师说，印度和巴基斯坦是“老对手”，双方关系仍有诸多不确定因素；莫迪及人民党在竞选过程中打“国家安全牌”，对巴基斯坦展现强硬立场，助推人民党所获民意支持率回弹。

另外，印度选举委员会开始计票当天，巴基斯坦军方宣布试射一枚“沙欣”II型地对地弹道导弹；这一新型导弹能携带常规弹头或核弹头，打击1500公里以外目标，“满足巴基斯坦为维护地区稳定而保持威慑力的战略需要”。

巴基斯坦军方在声明中没有提及印度，但多家媒体将巴方导弹试射解读为向印方发送“警告”信息。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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