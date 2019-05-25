法国里昂发生爆炸至少13人受伤

新华社巴黎5月24日电 据法国媒体报道，法国东南部城市里昂市中心一广场附近24日下午发生爆炸，造成至少13人受伤。当地警方已开始搜捕一名涉嫌实施爆炸的嫌疑人。
法国资讯电视台BFMTV报道说，爆炸发生在里昂市中心的贝勒库尔广场附近一家面包店门口，至少13人在爆炸中受轻伤，其中包括一名儿童。
据报道，一名30至35岁的男子当地时间下午5时30分左右骑自行车来到事发面包店门口，放下一个箱子，随后箱子发生爆炸。目击者说，爆炸声“震耳欲聋”，附近建筑物的玻璃被震碎。目前，里昂警方正对嫌疑人展开搜捕。
事发区域目前已被封锁，消防人员和排爆人员已抵达现场。巴黎反恐部门已接手案件调查工作。
法国总统马克龙将此次爆炸事件定性为一起“袭击”。他向伤者及其家属表示慰问。
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