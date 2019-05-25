联合国大会将第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果文件作为联合国正式文件散发

人民网联合国5月24日电（记者 杨俊）24日，联合国大会将习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲、圆桌峰会联合公报作为联大正式文件散发。

4月25日至27日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行。高峰论坛主题为共建“一带一路”、开创美好未来。包括中国在内，38个国家的元首和政府首脑等领导人以及联合国秘书长和国际货币基金组织总裁共40位领导人出席圆桌峰会。来自150个国家、92个国际组织的6000余名外宾参加了论坛。

高峰论坛成功举办后，中国常驻联合国代表马朝旭大使致函联合国秘书长古特雷斯，要求将习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲、圆桌峰会联合公报作为联合国大会正式文件散发。

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