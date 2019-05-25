伊朗：在任何情况下都不会和美国开战 任何团体都不能代替伊朗宣战

人民网讯 伊朗强调，无论在任何情况下，都不会和美国开战，更不会通过代理人与美国打战。

沙特《中东报》引用伊朗“伊尔纳通讯社”的消息说，伊朗议会国家安全与外交政策委员会主席法拉哈特皮什本周三对记者发表谈话说，“在任何情况下，我们都不会和美国打战”。他还特别强调，“任何团体也不能代替伊朗宣战。”

报道称，伊朗外长扎里夫此前也称，“针对伊朗的行动升级，其后果对所有人都是痛苦的。”他指出，“局势升级不符合伊朗的利益，我们非常明确地说，我们不是要挑起局势升级的人，而只是要保卫自己。”

扎里夫还强调，“我们必须非常谨慎，我认为美国是在玩一个非常危险的游戏。”

另据沙特《欧卡兹报》报道，美国总统特朗普周五表示，已决定向中东地区增派1500名官兵。美国国防部称，将增派的部队不会部署在伊拉克和叙利亚。（安国章）

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