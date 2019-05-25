常州市民友好城市交流团参访土耳其

人民网安卡拉5月24日讯 （记者王传宝）由常州市委宣传部牵头组织的常州市民友好城市交流代表团19日抵达土耳其进行为期一周的友好访问。

访问期间，交流团重点访问了常州友好城市--土耳其埃斯基谢希尔市，与当地政府、企业、媒体及普通民众进行了友好交流。在庆祝两市结成友好城市十周年的活动中，两城代表共同为象征着“友谊”的梧桐树浇水，并为友谊树纪念碑揭幕。埃斯基谢希尔市市长伊尔马兹·布鲁克森在致辞中表示，机械制造业是埃市的支柱产业，埃市有着配套完善的工业园区，希望有更多的常州企业来到埃市投资兴业，常州友好交流团的来访，也必将增进两市之间的友谊。埃斯基谢希尔市电视台台长阿里·巴斯还执笔写下了给常州市民的祝福语，希望今后能加强两地媒体的交流对话与合作，让两地市民通过媒体的相互报道走得更近，共同去感受和享受“一带一路”的发展成果。此外，交流团还参观了安纳托鲁大学、老城区、艺术博物馆等地，探寻埃斯基谢希尔市这位“十年好友”与常州在旅游、文化艺术、教育等领域的的诸多“友谊之果”。

中国驻土耳其大使馆24日专门邀请交流团到使馆做客，文化参赞史瑞琳向交流团成员介绍了近年来中土两国在外交关系、经济合作、人文交流等领域的发展状况，他说，“国之交在于民相亲”，相信交流团此行将为推动中土两国间的人文交流、加深两国人民间的友谊和相互理解作出贡献。

“双城记”是常州市重点外宣项目，立足人文旅游、民间外交、城市外宣“三位一体”，境内外同步开展活动及节目制播。据了解，常州目前与世界上22个国家的49座城市结为国际友好城市，埃斯基谢希尔市是土耳其著名的古城，也是土耳其的大工业中心之一。2009年，常州市和埃斯基谢希尔市正式签约缔结为国际友好城市。

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