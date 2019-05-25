耶鲁大学校长发公开信:一如既往欢迎国际学生学者

人民网北京5月25日电 近日，美国耶鲁大学校长彼得·萨洛维（中文名苏必德）发表公开信，重申耶鲁大学将一如既往欢迎国际学生和学者。他指出，开放是美国顶尖研究型大学取得卓越成就的关键，也必须始终是耶鲁大学的标志。

萨洛维在公开信中称，近几周以来，美国和中国关系的紧张以及学术交流审查的加剧，增加了耶鲁大学和全美大学众多国际学生和学者的不安。

萨洛维说，目前共有来自美国以外的123个国家的2,800余名学生在耶鲁学习，还有近2,700名国际学者在耶鲁进行研究和教学工作。“我书写此信以申明耶鲁大学对国际学生和学者的坚定承诺，因为他们对于我们的大学社区至关重要。”

萨洛维表示，我们坚持欢迎来自世界各地有才干的同事。这丝毫无损于我们对学术诚信的追求。"我正在与美国大学协会(AAU)的其他大学校长一道，敦促相关联邦机构阐明其对国际学术交流的担忧。"

萨洛维称，他将继续为获得政府政策进行呼吁，以支持在美国工作和学习的国际学生和学者。他强调，"开放是美国顶尖研究型大学取得卓越成就的关键，也必须始终是耶鲁大学的标志"。

以下为公开信全文：

耶鲁大学对国际学生和学者的坚定承诺

苏必德校长

2019年5月23日

近几周以来，美国和中国关系的紧张以及学术交流审查的加剧，增加了耶鲁大学和全美大学众多国际学生和学者的不安。

现在，我书写此信以申明耶鲁大学对国际学生和学者的坚定承诺，因为他们对于我们的大学社区至关重要。目前共有来自美国以外的123个国家的2,800余名学生在耶鲁学习，还有近2,700名国际学者在耶鲁进行研究和教学工作。来自世界各地的教职人员在这里创新知识、教导学生，并为我们的有“智”社群增添了不可估量的价值。他们共同为耶鲁大学的研究和教育事业做出了重要贡献。通过招收和引入才华横溢和前途无量的学生和学者到我们的校园，我们促进了新的发现，推动了耶鲁致力于“为今天也为后代改善世界”的使命。

我们坚持欢迎来自世界各地有才干的同事。这丝毫无损于我们对学术诚信的追求。耶鲁采取严格的各项法律和监管要求，用于保护我们的研究团队和学者免于遭受知识产权盗窃。此外，我正在与美国大学协会（AAU）的其他大学校长一道，敦促相关联邦机构阐明其对国际学术交流的担忧。美国大学协会已经鼓励相关机构运用现有的措施，如出口管制，并声明在基础研究领域的公开学术交流原则。

对于研究工作的谨慎管理，我们予以明确承诺；亦如我们对于国际学生和学者的承诺：国际学生和学者在耶鲁的校园是受欢迎和尊重的。我们感谢他们在共同追求知识与真理中表现出的专业、创造力和奉献精神；我们申明他们属于耶鲁社区的成员。我在此提示，遇到签证或其他任何问题的国际学生和学者，请联系耶鲁的国际学生和学者办公室。

我将继续为获得政府政策进行呼吁，以支持在美国工作和学习的国际学生和学者。开放是美国顶尖研究型大学取得卓越成就的关键，也必须始终是耶鲁大学的标志。

此致，

苏必德

耶鲁大学校长

Chris Argyris心理学教授

(责编：岳弘彬、曹昆)