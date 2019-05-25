美政客煽动对立是“无脑黑”（望海楼）

近期，美国政府发布针对华为等公司的限制交易令。此后，个别美国政客一再散布有关华为公司的谣言。美国国务卿蓬佩奥在接受采访时表示，华为公司与中国共产党和中国政府有很深的联系，让美信息在华为网络上流通将造成很大风险。在被问及是否有证据证明华为设备存在间谍问题时，蓬佩奥顾左右而言他，称只要把信息交给中国共产党，实际上就构成了风险。美正让更多国家和公司理解华为的风险。

蓬佩奥如此大放厥词绝非偶然。事实上，在出台针对华为的“封杀令”之前，美政客就已四处游说，干扰华为与其他国家的正常合作。今年2月，蓬佩奥在访问匈牙利期间公开表示，匈方如部署中国华为的设备，将会影响美匈关系。3月，美国驻德国大使致信警告德国经济部长放弃华为，否则美方将削弱两国间的情报共享。

然而，谎言重复千遍也无法成为真理。美以国家安全为借口限制中国企业在美投资交易，却始终拿不出确凿证据。英国政府、德国联邦信息安全办公室和欧盟委员会经过密集检查，没有在华为产品中发现后门，证明了中国企业的清白。美国执意封锁华为，但法国、德国、加拿大等国都表示不会随美指挥棒起舞。面对美国务卿的警告，匈外长当场“怼”回去，要求美在讨论中国问题时摒弃虚伪方式，更直言“如果某些国家老把时间花在干涉他国内政上，这世界并不会变得更好”。另外，美国国内也对政府挑起对华贸易战和科技战造成的市场动荡、产业合作受阻表示担心和质疑。

中国不惧风浪，但对美相关政策动向高度警惕。美政客不断编造各种主观推定的谎言试图误导美国民众，意在为美挥舞关税大棒正名。美仍迷信单边主义和保护主义，在错误的道路上执迷不返，恐给中美经贸关系和世界经济贸易发展造成更大损伤。更严重的是，美政客直指中国共产党和政府，阻碍中国和中华民族的正当发展权利，试图煽动意识形态对立。放眼世界，意识形态分歧并不必然妨碍国家间合作，美政客这种“无脑黑”的做法完全不合逻辑，注定得不偿失。

今年是中美建交40年的重要节点。中美建交之初签署的首批政府间合作协议就包括《中美科技合作协定》，为两国科技合作奠定了制度性框架和基础。中美科技合作领域不断拓展，已互为不可或缺的科研合作伙伴。科技合作，从不存在单独一方获益的情况，互利共赢才是中美科技合作的真实状态。在过去40年中，美国两党历届政府与中国共产党领导的中国政府一道，持续推进、拓展、深化各领域互利合作。美国民众也与中国民众不断深化友谊，互利共赢。事实证明，意识形态分歧并不必然妨碍国家间的经贸、产业、科技合作。

美国不能否认历史，也不应歪曲现实，必须摘掉有色眼镜，才能以客观眼光看待中国发展和中美合作。

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

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