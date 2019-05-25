格鲁吉亚总统祖拉比什维利会见王毅

据新华社第比利斯5月24日电 （记者李铭）5月24日，格鲁吉亚总统祖拉比什维利在第比利斯总统府会见国务委员兼外交部长王毅。

祖拉比什维利请王毅转达对习近平主席的亲切问候。祖拉比什维利表示，格方将继续奉行一个中国政策，并深化双边和多边框架下的合作。格方愿继续积极参与共建“一带一路”，以此为契机推进同中方在各领域的合作，促进地区互联互通，助力格加快国家发展建设，成为连接欧亚大陆的通道和走廊。

王毅转达习近平主席对祖拉比什维利的问候。王毅表示，我此次访格是友好之旅，愿继承弘扬两国传统友谊并赋予其新的时代内涵；是倾听之旅，愿听取格方对内外事务的看法，增进双方相互了解，加强多边事务协调；是探索之旅，在双方已有合作成果基础上，开拓互利合作新空间。中方欢迎格方充分发挥区位优势，积极参与共建“一带一路”。

同日，王毅还与格鲁吉亚总理巴赫塔泽举行会见，并与格鲁吉亚外长扎尔卡利亚尼举行了会谈。

《 人民日报 》（ 2019年05月25日 03 版）

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