阿塞拜疆总统阿利耶夫会见王毅

据新华社巴库5月23日电 （记者鲁金博）5月23日，阿塞拜疆总统阿利耶夫在巴库总统官邸会见国务委员兼外交部长王毅。

阿利耶夫请王毅转达对习近平主席的亲切问候。阿利耶夫表示，阿方全力支持并积极参与共建“一带一路”。阿方视中国为可靠的朋友和伙伴，始终将发展对华关系作为外交优先方向。阿方愿学习借鉴中国经验，欢迎华为等有技术、有实力的中国企业进一步扩大对阿投资。阿方将继续在涉及中方核心利益和重大关切的问题上坚定支持中方。

王毅转达习近平主席对阿利耶夫的亲切问候，表示中方愿同阿方一道努力，将两国元首间的高度互信和中阿之间的牢固政治关系转化为推进务实合作的强大动力。中方愿将共建“一带一路”倡议同阿国家发展战略对接。中方感谢阿方在涉及中方核心利益和重大关切问题上与中方站在一起，将一如既往尊重阿主权、独立和领土完整，支持阿人民根据本国国情选择的发展道路。

同日，王毅还与阿塞拜疆外长马梅季亚罗夫举行了会谈。

《 人民日报 》（ 2019年05月25日 03 版）

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