5月20日晚，巴西首都巴西利亚的尤利西斯·吉玛拉斯文化中心嘉宾满堂。中国中央芭蕾舞团为当地观众呈献了一场精彩的芭蕾舞演出。巴西总统夫人米歇尔·博索纳罗、巴西政界人士、各国驻巴外交使节、华侨华人等各界代表2000余人一同观赏了这场艺术盛宴。

当晚的演出节目既包含了《天鹅湖》《卡门》《玛祖卡》《堂吉诃德》等世界经典芭蕾舞选段，也有《黄河》《大红灯笼高高挂》等中国原创作品，还有《天黑请闭眼》等现当代芭蕾舞。43名来自中央芭蕾舞团的年轻演员用精湛的技艺和充满激情的表演赢得了巴西观众的充分肯定。

记者注意到，在中国原创作品登台时，场下的掌声和欢呼最为热烈。观众纳伊玛告诉本报记者，《大红灯笼高高挂》和京剧舞蹈片段展示了丰富多彩的中国元素，激起了当地观众对中国传统文化的兴趣。现代芭蕾舞《天黑请闭眼》用传统芭蕾技巧展现出中国年轻一代的朝气。“这段舞蹈充满了张力，极具冲击力，赢得了在场青年观众的强烈共鸣。中国青年与巴西青年有许多相似之处，都充满了激情。”纳伊玛说。

在中央芭蕾舞团抵达巴西之前，《巴西利亚邮报》《圣保罗页报》等巴西主流媒体已经进行了许多相关报道。《巴西利亚邮报》还介绍了近年来芭蕾、戏剧等文艺事业在中国的蓬勃发展。据中央芭蕾舞团负责人王全兴介绍，中央芭蕾舞团将在巴西5座城市进行巡演，巴西利亚是首站，之后还将赴里约热内卢、圣保罗、库里蒂巴和贝洛奥里藏特演出。

巴西公民和社会行动部部长特拉在当晚活动致辞时表示：“巴方热烈欢迎中国艺术团体来到巴西，用艺术搭起巴中友谊的桥梁，期待巴中两国不断加强经济、文化、体育、科技等各领域的交流合作。”

“中巴人民之间的浓厚友谊和相知互鉴是两国关系持续发展最坚实的根基，我们愿继续推动双方互办更多文化交流活动，为促进双方社会相知铺设桥梁。”中国驻巴西大使杨万明表示。

（本报巴西利亚电）

《 人民日报 》（ 2019年05月25日 03 版）

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