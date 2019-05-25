“文明对话让世界更美好”（文明互鉴 美美与共）

“亚洲文明对话大会为各国增进彼此了解提供了重要契机，各国可以通过这个平台为亚洲文明发展贡献智慧，为构建亚洲命运共同体和人类命运共同体增添动力。”泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴日前在接受本报记者采访时表示，文明互鉴能促进亚洲国家的团结稳定与社会和谐，对世界和平稳定与发展繁荣具有重要意义。

披尼表示，亚洲各国经济发展迅速，不同国家之间开展文明对话交流的必要性日益凸显。亚洲国家的文明历史悠久，内涵丰富，各国文化各具特色，可以在许多领域相互借鉴。“亚洲文明对话大会的举办，有利于各国民众了解彼此的历史和文化，有效推动不同文明间的交流，既能让各国传承发扬自身的文化，也能促进亚洲文明共同发展。”

“泰中友谊源远流长。如今两国文化交流日益频繁，文化合作成果丰硕。”披尼表示，早在古代，就有中国商船载着瓷器来到泰国。泰国现在的很多建筑、艺术品设计仍然受中国文化的影响，比如泰国烧制瓷器的技艺就是来自中国。“亚洲文明对话大会也有助于各国了解泰国多彩文化的发展历程。希望亚洲国家之间密切沟通和合作，以文明对话增进共识，实现更高层次发展。”

“各国应该深入开展合作，通过彼此之间的文化交流减少分歧，增进了解，深化友谊。”披尼表示：“亚洲文明对话大会将加强各国间的交流互鉴。文明对话让世界更美好。期待各国以此次大会为契机，进一步凝聚共识，共同推动亚洲和世界文明进步。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2019年05月25日 03 版）

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