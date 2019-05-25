亚洲文明对话大会筹委会负责人发布本次大会成果

新华社北京5月24日电 5月15日至22日，亚洲文明对话大会在中国北京举行。亚洲47个国家以及域外其他国家的政府官员和文化、教育、影视、智库、媒体、旅游等领域的代表共计2000余人参加大会相关活动。大会举办了规模盛大的亚洲文化嘉年华和丰富多彩的亚洲文明周活动，吸引民众踊跃参与。大会在广泛凝聚各方共识基础上，发布会议共识文件。同时，参加大会的中外机构签署一系列多边、双边倡议和协议，发布一批重大项目成果和研究报告，形成了一批推动文明交流互鉴的务实举措和合作成果，共4大类26项。亚洲文明对话大会筹委会负责人就大会成果发布如下：

一是发布《亚洲文明对话大会2019北京共识》。与会代表们一致认为，亚洲先辈们共同创造了璀璨的文明成果，亚洲人民应当树立起高度的文明自信，努力续写亚洲文明新的辉煌。举办亚洲文明对话大会，为促进亚洲乃至世界各国文明加强平等对话、交流互鉴、共同发展，提供了一个广阔新平台。不同文明之间应当相互尊重、包容互鉴，以多样共存超越文明优越，以和谐共生超越文明冲突，以交融共享超越文明隔阂，以繁荣共进超越文明固化。亚洲和国际社会应以本次大会为新的起点，开展更广泛、更深入的文明对话和文化交流合作，夯实共建亚洲命运共同体和人类命运共同体的人文、社会、民意基础。

二是发起多边、双边合作倡议。中国将联合亚洲国家开展亚洲文化遗产保护行动，实施亚洲经典著作互译计划、亚洲影视交流合作计划和亚洲旅游促进计划。中国社科院会同有关国家智库推动“构建亚洲命运共同体智库伙伴关系”计划。中国国际发展知识中心与联合国教科文组织共同发起“增强年轻一代可持续发展意识的行动倡议”，共同打造“文化包容性国民教育基地”。广州市与亚洲各国驻穗领馆共同发起成立共建亚洲美食节主宾国联动机制，共同发布成立“亚洲美食文化产业发展战略联盟”倡议。

三是签署多边、双边合作文件。中国教育部中国联合国教科文组织全国委员会与联合国教科文组织签署《丝绸之路青年学者资助计划信托基金协议》。中国国家广播电视总局与亚洲太平洋广播联盟、新加坡资讯通信媒体发展局和阿根廷共和国联邦公共传媒管理总局，分别签署《中国国家广播电视总局与亚洲太平洋广播联盟合作框架协议》《中国国家广播电视总局与新加坡资讯通信媒体发展局关于电视和网络视听内容合作谅解备忘录》《中国国家广播电视总局与阿根廷共和国联邦公共传媒管理总局影视节目互播授权合作协议》。中国社科院与相关合作方签署《亚洲文明交流互鉴建设智库伙伴关系》意向书。成都市与“一带一路”东南亚非政府组织联盟等签署《亚洲美食文化联盟战略合作协议》。

四是发布项目成果和研究报告。中国外文局发布《中国关键词：治国理政篇》多语种版、《亚洲在全球治理中的角色评估报告》（中英文）和《亚洲主要文明相互认知度调查报告》。中国文化和旅游部发布《亚洲旅游合作发展报告》。中国国家广播电视总局发布“亚洲网络视听传播政策对话与合作成果发布会”配套活动成果；举行中外合拍成果发布仪式，共发布20部中外合拍的纪录片、电视剧和动画片。中国社科院发布《“周边命运共同体”建设：挑战与未来——中外联合研究报告（英文版）》新书，发布《亚洲文明互鉴和人类命运共同体建设》研究报告。中国社科院会同有关国家智库开展首批多边联合研究项目，包括亚洲文明互鉴、人类命运共同体建设、“一带一路”与亚洲文明共同体建设等课题研究。中国国际发展知识中心与联合国教科文组织开展教育、文化、科技等领域的合作研究项目。

《 人民日报 》（ 2019年05月25日 03 版）

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