狂风骤雨不能掀翻大海（钟声）

“拒绝全球化就是拒绝太阳升起。”几年前，美国资深记者乔治·帕克曾对美国国内发出过这样的警告。

令人遗憾的是，美国一些政客完全无视逆耳忠言、不管不顾历史浪潮，公然声称今后“美国主义而不是全球主义将成为我们的信条”。他们把自己关进黑屋子，没完没了干各种不合时宜、损人害己的蠢事。加征关税、发布出口管制“实体名单”，贸易保护主义大棒越挥越猛；退群、筑墙、打贸易战，逆历史潮流而动的行为越来越多。以至于世人惊叹，如此下去，美国是不是要退出地球了？！

经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力。过去几十年，美国一向自诩经济全球化的倡导者，也是最大受益者。然而，现在的美国却变成了“搅局者”“破坏者”，这实在是让世人大跌眼镜。美国一些政客大放厥词，说什么“自由贸易不是全球化”“全球化带给美国千千万万工人的只有贫穷和悲伤”。这些论调无非是想把国内矛盾的锅甩给经济全球化，妄图以牺牲全球利益和他国利益为代价来谋求自身利益最大化。

正是这种阴暗的想法，让美国一些政客失去了理性，搬出锈迹斑斑的“冷兵器”，动辄以关税施压，滥用“国家安全审查”，搅得各国不得安生。且不谈规则意识和道义感，这种逆时代潮流而动的“美国优先”真的能让美国“再次伟大”吗？

“吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子。”贸易战带来的是“美国人整个购物车里的东西都涨价”“这是美国消费者自己在埋单”。2018年美国农民净收入同比下降16%，跌至10年前国际金融危机发生时的水平。美国社会各界倍感失望，美国大豆协会、美国服装和鞋类协会、美国消费者技术协会等纷纷控诉，“提高关税只会惩罚美国的农民、企业和消费者。”

无视产业转移和国际分工背后的规律，华盛顿使“蛮力”就能把制造业全部搬回美国？这是痴人说梦！《南德意志报》最近刊文指出“恰恰在美国，倒退是完全不可能的”——想自己生产进口的那些产品，首先要重新拥有劳动力大军。现实是，美国许多地区正受到劳动力短缺困扰。经济数据不乏风险征兆，在制造业方面，一季度美国工业产值同比下降了2.1%，4月份又较3月份下降0.5%。美国用强权手段赤裸裸干预全球产业链，又会给美国带来什么呢？除了自毁形象，到头来只能是竹篮打水一场空！

华盛顿不是惯于标榜“国际责任”吗？美国四处挑起贸易战，已经严重破坏了世界经济秩序、破坏了“全球公共产品”。世贸组织已将2019年全球贸易增长预期从3.7%下调至2.6%，为3年来最低水平。这表明，恰恰是美国无视国际责任，再一次给世界制造了“衰退陷阱”。

美国一些政客的种种言行，让美国经济学家都嗤之以鼻：“这种打着维护本国利益、劳工利益幌子，试图扭转全球化进程的举动，既不能解决国内问题，又损害美国长期构建的国际形象。”

美国在逆全球化路上正越走越远。而中国始终以责任和笃行全力支持全球化，向世界传递出中国担当——中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。今日中国之开放，不是被动地跟随同行，而是主动地引领潮流，为站在“十字路口”的世界注入确定性。一退一进，公理在哪边？道义在哪边？人心在哪边？历史自有公论。

世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。一个国家不管有怎样的实力，倘若与潮流为敌、同大势作对，必然会碰得头破血流。今天的地球村早已不是蒙昧的原始部落，关起门来朝天过的日子也早已一去不复返，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流注定没有出路。历史已经证明，还将再次证明，谁拒绝这个世界，定会被这个世界所拒绝。我们奉劝那些美国政客：一味逆历史潮流而动必将失败！

《 人民日报 》（ 2019年05月25日 03 版）

(责编：王仁宏、袁勃)