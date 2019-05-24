特雷莎·梅：成也“脱欧” 败也“脱欧”

英国首相特雷莎·梅24日说，她将于6月7日辞去保守党领导人一职，但将留任首相至保守党新领导人产生。

“我将很快离开这份工作……能为自己热爱的国家服务是自己的荣幸。”含泪发表声明后，她转身走回唐宁街10号首相府。

正式卸任首相后，特雷莎·梅的照片会出现在首相府内的石质大楼梯旁。那面墙壁上挂着历任英国首相的签名画像或照片，装裱在黑色镶金边的相框中。特雷莎·梅将是其中第二张女性面孔。

“脱欧”巨浪将她推入首相府

有人说，特雷莎·梅是继撒切尔夫人之后英国政坛第二个“铁娘子”。她强硬坚毅、百折不挠，被媒体称为“钢铁般沉着的女人”。

特雷莎·梅1956年10月1日出生，是牧师的女儿。从12岁起，她每周末在保守党办公室帮忙做事，并决意要从政。在牛津大学读地理专业期间，她是大学辩论会主席，不少同学都知道她的夙愿是当上英国女首相。

上世纪80年代起，特雷莎·梅正式投身政治，从保守党基层一步步攀登。她先后担任市议员、议会下院议员，2010年被任命为内政大臣，在这个“高难度”岗位上干了6年。

2016年7月，全民公投的巨浪把英国推入“脱欧”风暴，也把原本无缘相位、时年已59岁的特雷莎·梅送入唐宁街10号，她因此被称为“脱欧”首相。

“我们正经历英国历史上一个重要时刻。公投之后我们面临着国家巨大变革的时代。我们是大不列颠，我们将迎接挑战。”她在就职演说中语气坚定。公众期望她能最大程度弥合党内分歧，在与欧盟的谈判中为英国争取最大利益。她肩负重任迎难而上，展现出不让须眉的务实与坚韧。

上任后不久，她在一个月内旋风式访问德国、法国、意大利等多个欧盟成员国，强调英国将来即使脱离欧盟，仍会十分重视与欧盟的关系。她还先后到访苏格兰、威尔士和北爱尔兰，向三个地方政府重申英国在“脱欧”谈判中将尽力维护地方利益。

特雷莎·梅几年前被诊断出患有I型糖尿病，却照样日日处理繁重公务，在公众面前神采奕奕。她发起提前大选却导致保守党失利，但她痛定思痛，擦干眼泪为联合组阁努力奔走；面对舆论对她领导“脱欧”不力的指责，她与欧盟代表彻夜谈判，然后哑着嗓子对议会发表讲话；她腹背受敌，挺过党内和议会内多次“逼宫”与不信任投票。

英国广播公司政治事务助理编辑诺曼·史密斯曾直言，特雷莎·梅的韧劲不可小觑，内阁会议桌周围有多少人倒下，而她还站在那里。

逆水行舟三年无力挽狂澜

有人说，特雷莎·梅是个不幸的首相，掌舵三年，多在逆水行舟。

连续发生的恐袭重挫选民对保守党的信心；伦敦格伦费尔大楼火灾致死80多人令民众不满；自信满满提前举行议会大选，却导致保守党在议会下院失去绝对多数；她领导的政府在过去两年内相继有20名高官因“脱欧”辞职，被讽为史上最不稳定的内阁……

最令她遗憾的是，她力推的“脱欧”协议被议会连续否决，英国顺利“脱欧”未能成为她的政治遗产。特雷莎·梅24日说，自己竭力全力，但依然无法带领英国完成“脱欧”大业。

舆论质疑她在“脱欧”问题上的立场变化。当选前她是低调的“留欧”派，成为首相后她不得不扛起“脱欧”大旗，放出“无协议‘脱欧’好过坏协议‘脱欧’”的豪言，表明“硬脱欧”立场。但在重重现实压力面前，她最终只能拿出一份“软脱欧”协议。为了推动这份协议通过，她表示“愿以相位换协议”，但最终还是被否。

“脱欧”之战令她内外交困。与她谈判的欧盟官员对她不满；保守党同僚、前外交大臣约翰逊等人公开反对并准备替代她；媒体几乎每天都有嘲讽她的报道或漫画；3月份公布的一项民调显示，57%的英国人不认可她的工作。

曾经支持特雷莎·梅竞选首相的保守党下院议员安娜·苏布里说：“她可能会是英国历史上最糟糕的首相之一。她原本可以做得更好。”

也有人对她表示同情。伦敦市长萨迪克汗说，保守党内部分歧、“脱欧”派与“留欧”派之间的争斗，令特雷莎·梅的首相生涯充满挑战，“她的工作太难”。英国前首相卡梅伦说，特雷莎·梅为国家不辞辛苦，应该被感谢。（新华社记者张代蕾 桂涛）

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