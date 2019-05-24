亚洲文明对话大会2019北京共识（全文）

新华社北京5月24日电

亚洲文明对话大会2019北京共识

2019年5月15日，亚洲文明对话大会在中国北京开幕。来自亚洲全部47个国家和世界其他国家及国际组织的1352位会议代表共同出席大会。会议聚焦“亚洲文明交流互鉴与命运共同体”主题，共商亚洲文明发展之道，共话亚洲合作共赢大计，达成广泛共识并发表《亚洲文明对话大会2019北京共识》如下：

我们认为，亚洲先辈们共同创造了璀璨的文明成果，让人类的精神世界更加多彩，物质生活更加丰富，制度样本更加多元。当前，亚洲文明在开放中交流、在互鉴中发展，亚洲文明之花正在世界文明百花园中绚烂绽放。亚洲人民应当树立起高度的文明自信，努力续写亚洲文明新的辉煌。

我们看到，当今世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题。同时，人类面临的各种全球性挑战更加严峻。应对这些挑战，既需要经济的力量、科技的力量，也离不开文化的力量、文明的力量。举办亚洲文明对话大会，为促进亚洲乃至世界各国文明加强平等对话、交流互鉴、共同发展，提供了一个广阔新平台。

我们认为，文明多样性是世界的基本特征，每种文明都有其独特魅力和深厚底蕴，都是人类的精神瑰宝。不同文明之间应当相互尊重、包容互鉴，在历史的启迪和现实的昭示中，以多样共存超越文明优越，以和谐共生超越文明冲突，以交融共享超越文明隔阂，以繁荣共进超越文明固化，共同谱写“各美其美、美美与共”的文明华章。

我们认为，一个和平安宁、共同繁荣、开放融通的亚洲和世界，是各国人民对美好生活的共同向往。文明交流互鉴是推动人类社会进步和世界和平发展的重要动力，对于构建人类命运共同体具有重要意义。应加强不同国家、民族、文化之间的沟通对话，增进相互理解、彼此信任和人民友谊，夯实共建亚洲命运共同体和人类命运共同体的人文、社会、民意基础。

我们希望，亚洲和国际社会以本次亚洲文明对话大会为新的起点，开展更广泛、更深入的文明对话，进一步拓展多样化的交流机制和多层次的对话平台；坚持在继承中不断发展，薪火相传，与时俱进，用创新发掘文明发展动力，充分激活文明进步的源头活水；加强各国在文化、旅游、教育、媒体、智库、卫生和民间交往等领域的合作，守望相助、团结共进，为亚洲和世界的和平发展注入智慧和力量，共同创造亚洲文明和世界文明的美好未来。

我们高度赞赏中方为推动文明对话作出的重要贡献，衷心感谢中方为举办本次大会作出的巨大努力，愿与中方一道共同推动世界不同文明间的交流互鉴。

(责编：袁勃)