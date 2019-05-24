美企业家说贸易战使美国经济深受其害

美国硅谷知名孵化器“创始人空间”公司首席执行官、天使投资人史蒂夫·霍夫曼日前接受新华社记者采访时表示，由美方挑起的美中经贸摩擦并没有给美国经济和民众带来好处，反而使美国经济深受其害。
霍夫曼认为，美国政府加征的关税最终由美国消费者和企业埋单。贸易战不仅会推高商品价格，更会扰乱双方正常商业活动，切断产品供应链，打乱企业商业规划，引发严重混乱和不确定性。而中美两国企业发展都有赖于产业链的稳定。
他表示，美国农业在美中经贸摩擦中受到的打击最严重，现在负面影响更波及大宗商品、消费品、电子产品等行业，并对高科技中心硅谷产生巨大不利影响。
霍夫曼说：“美国企图通过打败别国让自己获利的行为没有任何道理，是非常不健康的心态。现实世界并非你死我活的零和游戏，只有双赢才对两国有利。与更多不同国家广泛进行贸易，降低关税壁垒，美国才会获得更大利益。”
他认为，美国挑起的贸易争端制造了一种充满敌意的氛围，其所作所为对国际关系会产生长远影响。中国的经济体量是亚洲最大的，美中两国关系对世界具有重大影响。“因此，贸易战不仅是我们的问题，它将波及世界上每一个国家。”
他说，美国应该用正确的方式进行谈判，如果只是一味施压，肯定会适得其反。“你必须了解对方的历史和政治，以正确的方式进行沟通才能够达成好的结果。”（记者吴晓凌）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】