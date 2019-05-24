莫迪连任成定局 未来执政有挑战

印度选举委员会24日公布的2019年印度全国大选最新计票结果显示，印度人民党（印人党）已获得人民院（议会下院）过半数席位，在大选中获胜。

分析人士指出，大选结果说明选民认可印度总理莫迪和执政党印人党2014年以来的执政表现。莫迪连任总理已成定局，第二任期在促进增长、扩大就业等领域面临不少挑战。

胜选原因

印度选举委员会的计票结果显示，截至当地时间24日早7时，莫迪领导的印人党赢得290个人民院席位，超过总议席数的一半，继2014年后再次赢得全国大选。与此同时，最大反对党印度国民大会党（国大党）赢得50个议席，较上届大选略有上升，成为最大在野党。此外，莫迪在位于印度北方邦瓦拉纳西的选区获胜，当选印度人民院议员。舆论普遍认为莫迪将连任总理。

2014年以来，在莫迪政府领导下，印度经济保持了高速增长，国内营商环境大幅改善，改革效果逐步显现，受到民众认可。此外，莫迪和印人党强调打击腐败，打造清廉政府，赢得选民信任。

印人党在去年12月的地方选举中失利。在此次大选中，印人党及时调整竞选策略，将国家安全和民族主义作为主要竞选议题，凸显莫迪领导下的强力政府形象，从而获得选民普遍支持。印控克什米尔地区今年2月遭到自杀式爆炸袭击后，印人党以强硬立场应对，支持率得以提升。

与此同时，莫迪的个人魅力也是印人党此次获胜的重要原因。莫迪拥有高超的演讲技巧，善于使用肢体语言感染民众，并能巧妙地将民族主义和爱国主义观点融入其中。

反观反对党，不仅没有形成有力的选前联盟，也没能对莫迪和印人党构成实质威胁。印度国大党仅将矛头对准针对莫迪的腐败调查，发现效果不佳后也没有及时调整竞选策略。

未来挑战

印人党此番以压倒性优势赢得大选，凸显其在印度政坛的绝对优势地位。印人党执政影响力的不断巩固提升，将使莫迪有更多机会推进施政理念。

莫迪上台以来大力推进“印度制造”“数字印度”等经济改革举措，这些改革措施将在其第二任期内继续落实。清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰认为，“印度制造”虽然刚起步但方向正确，这些政策在助推经济发展方面的作用或将在今后不断显现。

分析人士认为，能否保持经济高速增长、扩大就业、改善民生、缩小社会贫富差距，将是莫迪第二个总理任期面临的主要挑战。

莫迪首个任期内，印度经济年均增速保持在7.3%，但2018年四季度印度经济增速降至6.6%，为五个季度以来的最低水平。同时，“有增长无就业”的尴尬局面始终困扰印度经济。数据显示，印度去年10月份失业率升至6.9%，为近两年来最高。

分析人士指出，尽管印度已成为全世界发展最快的经济体之一，然而却没有创造出足够的就业岗位，缺乏足够就业的经济增长模式恐难以为继。促进经济增长与有效扩大就业的双重挑战考验莫迪政府的执政能力。（新华社记者赵旭）

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