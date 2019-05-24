中英宠物产业园将落户长春

图为中英宠物产业园签约现场。记者许立群 摄

人民网5月24日伦敦电（记者许立群）“中国吉林-英国经贸交流会”23日在伦敦举行，首个中英宠物产业合作项目——中英宠物产业园在交流会上完成签约，落户吉林长春。

中英宠物产业园将以长春兴隆综合保税区为依托，打造一个集贸易、监管、线上线下运营、研发、生产于一体的宠物综合产业园聚集区。具体而言，产业园将建设宠物跨境交易大数据平台、宠物产业链监管平台、进出口宠物商品展示交易平台，宠物食品生产基地、宠物智能产品研发基地、大型宠物托管及主题酒店、大型宠物医院、宠物娱乐中心、宠物医药生产基地、宠物科技创新研发中心等智慧大数据平台。产业园将引进英国及欧洲宠物产品和国际标准规范化相关服务，包括宠物食品、宠物零食、宠物饮品、宠物保健品、宠物药品、宠物医疗服务、宠物培训服务等一系列宠物相关产品及服务。

英国福建社团联合会主席李光喜经营的宠物产业作为英方合作方，参与中英宠物产业园合作建设。在“中国吉林-英国经贸交流会”上，吉林长春兴隆保税区与英国华人投资的贝儿嘉宠(吉林)供应链有限公司完成了中英宠物产业园的合作签约。

李光喜表示，中英宠物产业园以长春兴隆综合保税区为依托，打造一个集贸易、监管、线上线下运营、研发、生产于一体的宠物综合产业园聚集区，产业规模化、集群化发展，建设成为中国首个“宠物综合贸易产业园”双向平台和中国宠物产业创新示范基地。

英国宠物工商协会主席奈杰尔·贝克在交流会上称，中国宠物市场年增长30%，产业市场潜力巨大，市场规模将很快超越欧美。

由省长景俊海率领的吉林省人民政府代表团、中国驻英大使馆公使马辉、英国政府、工商实业界等嘉宾近百人出席了“中国吉林-英国经贸交流会”。

(责编：刘叶婷、杨牧)