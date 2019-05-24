美农因经贸冲突濒临破产 外交部:深表同情但责任不在中方

人民网5月24日北京电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

应巴基斯坦总理伊姆兰·汗、荷兰王国首相吕特、德国联邦政府邀请，国家副主席王岐山将于5月26日至6月2日访问巴基斯坦、荷兰、德国。

问：据报道，5月23日，印度选举委员会正式公布结果，印度总理莫迪领导的全国民主联盟赢得印度第17届人民院选举。中方对此有何评论？

答：印度第17届人民院选举顺利平稳完成，莫迪总理领导的全国民主联盟在选举中赢得多数议席。中方对此表示祝贺，习近平主席已向莫迪总理致贺电。

中印互为重要邻国，同为发展中大国和主要新兴市场国家。大家都还记得，去年，习近平主席同莫迪总理举行武汉会晤，为两国关系指明了发展方向，开辟了新的前景。武汉会晤一年多来，两国关系取得长足发展，各领域各层级合作全面推进。中方高度重视对印关系，愿同印度新政府一道，深化政治互信，开展互利合作，推动两国更加紧密的发展伙伴关系不断向前发展。

问：美国总统特朗普昨天表示，美方希望将最近对华为采取的措施纳入中美经贸磋商中，中方是否愿意在磋商中与美方讨论华为的有关情况？你能否透露下一轮经贸磋商何时举行？

答：最近我们一再表明了中方在华为问题上的立场，我们敦促美方立即停止动用国家力量对其他国家企业进行打压、谋取不正当利益、扰乱市场、破坏国际间合作的错误行径。

关于你提到的中美经贸磋商问题，中方已多次明确表明过立场。中方一贯主张通过友好的对话协商解决两国之间包括在经贸领域的分歧。但所有的对话和协商都必须建立在相互尊重、平等互利的基础上。也只有遵循这样的原则，任何对话才有可能、有希望、有意义。

问：你刚才发布了王岐山副主席即将访问巴基斯坦的消息。能否进一步介绍有关情况？

答：是的，王岐山副主席应巴基斯坦总理伊姆兰·汗邀请，将对巴基斯坦进行访问。根据我目前掌握的情况，王岐山副主席访问巴基斯坦期间，将会见阿尔维总统，同伊姆兰·汗总理举行会谈。双方将就如何深化中巴关系及双方共同关心的国际和地区问题交换意见。

中巴两国是全天候战略合作伙伴，是“铁杆”朋友。双方始终在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，中方始终把巴基斯坦置于中国外交的优先方向。当前，中巴关系发展势头良好。两国高层交往频繁，互利合作不断拓展深化，在国际和地区事务中密切协调配合。就在上个月，巴基斯坦总理伊姆兰·汗来华出席了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，习近平主席、李克强总理、王岐山副主席分别同他会见。双方签署了多项双边合作文件。

相信王岐山副主席此访将进一步深化中巴高层交往，巩固友好和互信，助推中巴经济走廊建设和各领域务实合作，促进人文交流合作，为深入推进两国全天候战略合作、打造中巴新时代更加紧密的命运共同体增添新的动力。

问：我们注意到中国驻美大使崔天凯先生出席了当地时间22日在美国肯塔基州列克星敦市举行的第五届中美省州长论坛开幕式并致辞，表示两国人民之间的了解和友谊，才是两国关系长远发展的基础。同时，与会的华盛顿州副州长接受采访时表示，美中两国都是大国，双方需要地方层面的沟通，这样才能更接近民众，更能了解各方需求。美国全国州长协会也在一份声明中表示，本届论坛参会人士之多显示出美中双方在地方层面建立和维持紧密联系的强烈意愿。中方对此有何评论？

答：是的，正如你提到的，第五届中美省州长论坛已于5月22日在美国肯塔基州列克星敦市召开。据我目前了解的情况，与会各方将在论坛期间围绕教育文化、先进制造业、基础设施建设和投资、电子商务和跨境贸易等话题进行深入交流。

此次中美省州长代表济济一堂，共促两国地方合作，反映了两国地方对中美关系的信心和期待。中美建交40年的历程告诉我们，合作给两国和两国人民带来了巨大福祉，合作是两国间唯一正确的选择。我们相信此次论坛的举行，将在当前形势下为中美关系增添正能量，为深化中美友好、加强两国合作注入新能量，有利于双方携手推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

问：我们注意到，印度选举委员会公布大选结果后，巴基斯坦总理伊姆兰·汗发推特向莫迪总理表示祝贺，期待与他共同为南亚和平、进步和繁荣而努力。莫迪总理感谢伊姆兰·汗总理的良好祝愿，表示一直将地区和平与发展放在首位。中方对印巴领导人之间的互动有何评论？

答：中方注意到印巴领导人之间的积极互动，对此表示欢迎。印度和巴基斯坦都是南亚地区重要国家，两国和睦相处符合双方根本利益，也是国际社会的共同期盼。希望双方继续互释善意，相向而行，通过对话妥处分歧，努力改善关系，共同维护地区的和平稳定。

问：据报道，美国总统特朗普已经宣布对美国农民提供新一轮160亿美元援助。但有美国联邦参议员近日致函美国农业部长表示，去年农业部有关援助项目仅能弥补美国农民大约三分之一的损失，现在美国农业净收入比2013年已经减少了50%，许多农民濒临破产，强烈建议特朗普总统立即解决对华经贸冲突。中方对此有何回应？

答：本来我们从不对其他国家内部的问题作评论。但既然提到了中方，我可以简单说几句。

长期以来，中美两国在包括农业在内的广泛领域开展了良好的互利合作，给双方业界和广大消费者都带来了实实在在的好处。坦率地讲，在包括农业等相关领域，两国业界也都保持着友好的关系。对今天美国农牧行业从业者遇到的问题，中国的同行们也深表同情。

我们也注意到，美国农牧业等行业组织明确要求美国政府纠正错误做法。这表明，他们十分清楚两点：第一，当前中美之间互利合作受到影响、双方无法像过去一样通过友好协商解决分歧、继续促进共同利益，责任不在中方。第二，同世界其他国家政府一样，当中国自身利益受到伤害时，中国政府也不得不采取措施维护自身正当权益。

问：今天是巴西副总统莫朗在华访问的第三天，据我们了解，习近平主席将会见莫朗副总统，你能否证实并介绍有关情况？

答：是的，巴西副总统莫朗对中国的访问正在进行中。据了解，莫朗副总统已经同王岐山副主席进行了很好的会谈，昨天中方也发布了消息。正如你所说，习近平主席即将会见他。全国政协主席汪洋也将会见他。请你耐心等候，我们很快将发布消息。

问：美国国务卿蓬佩奥昨天接受采访时表示，华为公司与中国共产党和中国政府有很深的联系，让美信息在华为网络上流通将造成很大风险。在被问及是否有证据证明华为设备存在间谍问题时，蓬佩奥称，只要把信息交给中国共产党，实际上就构成了风险。美正让更多国家和公司理解华为的风险。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。一段时间以来，个别美国政客一再制造有关华为公司的谣言，但始终拿不出各国要求提供的确凿证据。美国国内也对美方挑起与中国的贸易战、科技战造成的市场动荡、产业合作受阻发出越来越多的质疑。这种情况下，这些美国政客不断编造各种主观推定的谎言试图误导美国民众，现在又试图煽动意识形态对立。坦率地讲，这完全不合逻辑。放眼世界，意识形态分歧并不必然妨碍国家间的经贸、产业、科技合作。大家回头看看，中美建交40年来，美国两党历届政府不正是一直同中国共产党领导的中国政府一道持续推进、拓展、深化各领域互利合作，并且为美国工商界和消费者带来了实实在在的好处吗？事实上，中美建交之初两国签署的首批政府间合作协议就包括了《中美科技合作协定》。

另一方面，不管是棱镜门事件也好、阿尔斯通事件也好，都让世人看清，所谓意识形态的趋同，也并没有妨碍美国对自己的盟友采取各种不正当的手段。

问：我想再问一个美国国务卿蓬佩奥对华为发表评论的问题。他说华为董事长任正非接受采访时说的话不是事实，称任正非为“撒谎者”，你对此有何评论？

答：关于美国有些人对华为负责人的言论，我已明确说过，华为创始人任正非先生接受采访时将近两万字的翔实答问实录，在中国国内外都引起了广泛好评。现在对他仍有质疑的，恐怕真的只是个别政客。

会后有记者问及：据报道，加拿大总理特鲁多称，中方出于政治原因将2名加公民任意拘押。加继续在外交层面同中方保持接触，正努力推动2人获释。中方对此有何评论？

答：正如中方多次指出的，康明凯因涉嫌为境外刺探国家秘密和情报犯罪，迈克尔因涉嫌为境外窃取、非法提供国家秘密犯罪，被中方主管部门依法逮捕。

必须强调，中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案，依法保障加有关公民合法权利。我们敦促加方尊重法治精神，尊重中国司法主权，停止发表不负责任的言论。

(责编：刘叶婷、杨牧)