蓬佩奥再次抹黑华为 外交部:一再造谣却始终拿不出证据

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，在5月24日外交部例行记者会上，有记者问：美国国务卿蓬佩奥昨天接受采访时表示，华为公司与中国共产党和中国政府有很深的联系，让美信息在华为网络上流通将造成很大风险。在被问及是否有证据证明华为设备存在间谍问题时，蓬佩奥称，只要把信息交给中国共产党，实际上就构成了风险。美正让更多国家和公司理解华为的风险。蓬佩奥还指责华为创始人任正非近期发表的言论并没有说实话，称他是“撒谎者”。中方对此有何评论？

陆慷：我们注意到有关报道。一段时间以来，个别美国政客一再制造有关华为公司的谣言，但始终拿不出各国要求提供的确凿证据。美国国内也对美方挑起与中国的贸易战、科技战造成的市场动荡、产业合作受阻发出越来越多的质疑。这种情况下，这些美国政客不断编造各种主观推定的谎言试图误导美国民众，现在又试图煽动意识形态对立。坦率地讲，这完全不合逻辑。放眼世界，意识形态分歧并不必然妨碍国家间的经贸、产业、科技合作。

大家回头看看，中美建交40年来，美国两党历届政府不正是一直同中国共产党领导的中国政府一道持续推进、拓展、深化各领域互利合作，并且为美国工商界和消费者带来了实实在在的好处吗？事实上，中美建交之初两国签署的首批政府间合作协议就包括了《中美科技合作协定》。

另一方面，不管是棱镜门事件也好、阿尔斯通事件也好，都让世人看清，所谓意识形态的趋同，也并没有妨碍美国对自己的盟友采取各种不正当的手段。

至于美国有些人对华为负责人的言论，我已明确说过，华为创始人任正非先生接受记者采访时将近两万字的翔实答问实录，在中国国内外都引起了广泛好评。现在对他仍有质疑的，恐怕真的只是个别政客。

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