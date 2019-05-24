综述：青年电影人用影像讲述“今日中国”

正在法国南部城市戛纳举办的第72届戛纳电影节即将进入尾声，多位中国青年电影人携作品亮相或进行了新作推介。聚焦当代中国、关注社会发展成为不少中国青年电影人的创作重点。

在本届戛纳电影节上，一批中国青年导演崭露头角，顾晓刚执导的《春江水暖》入选戛纳电影节平行单元影评人周闭幕影片，马楠的作品《活着唱着》入选“导演双周”单元。《流浪地球》《阿拉姜色》等青年导演作品也在戛纳进行了展映。

近年来，中国青年电影人的作品主题多样、内容丰富，涉及家庭、女性、爱情、体育等，关注当下中国的发展与老百姓生活的变化成为青年电影人创作的共同方向。

在本届戛纳电影节上，中国电影基金会下设的吴天明青年电影专项基金在戛纳设立了中国馆，选送6位优秀青年制片人在这里进行项目推介，为中国青年电影人提供更多国际舞台。

青年制片人吴涛带着他的电影《永恒碗》来到戛纳。这部电影取材自一个发生在重庆的新闻事件：由快递员、货车司机、铁路工人等组成的橄榄球队最终获得了全国冠军。吴涛说：“青年电影人在创作中通常选择现实题材，是因为这样的故事更容易找到与观众的共鸣点，用真情实感打动观众仍是电影魅力所在。”

在电影《春江水暖》中，青年导演顾晓刚尝试将中国传统绘画艺术与电影的影像表达相结合，给海外观众留下深刻印象。

这次中国青年电影人在戛纳的集中亮相，引起不少海外电影人关注。法国电影人马丁·莫里森专门来到中国馆参加中国青年制片人推介活动。他说：“希望能从中国青年电影人这里，找到更多来自中国的故事。”

法国国家电影联盟曾推动中法两国电影界的多次合作，其亚太区负责人伊莎贝尔说：“电影是一种国际语言，即使观众不了解中国，但优秀的中国电影也一样会打动外国观众。”（杨一苗 徐永春）

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