“美国塔利班”服刑17年出狱  

人民网讯 据美国媒体报道，2001年美军与阿富汗塔利班作战时俘获的美国人约翰·沃克·林德(John Walker Lindh)24日走出印第安纳州的一所联邦监狱。林德因非法为阿富汗塔利班提供支持而被判20年监禁，因为在狱中表现良好，获准提前出狱，目前已服刑17年。

2000年，十几岁时皈依伊斯兰教的林德前往也门学习阿拉伯语，后又前往阿富汗，成为塔利班的一名志愿者。“9·11事件”后，20岁的林德在阿富汗被美军抓获，被押回美国后与检察官达成认罪协议。一段显示满脸胡须邋遢不堪的林德与其他阿富汗囚犯混在一起的视频在全世界播出后，林德获得了“美国塔利班”的绰号。

美国联邦法官对林德施加了一系列严格的限制，作为他获释的条件，包括监控他互联网设备上的软件、定期进行心理健康咨询以及禁止林德持有或查看“极端主义”材料等。（老任）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)