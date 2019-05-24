中国曲艺代表团在以色列为中企员工慰问演出

宋京表演唢呐独奏《燃烧我的卡路里》。新华社记者陈文仙 摄

新华网耶路撒冷5月24日电（记者陈文仙 吕迎旭）位于以色列北部的中国水电以色列克卡夫·哈亚邓抽水蓄能电站项目部驻地22日晚张灯结彩、热闹非凡，中国曲艺家协会文艺志愿服务团为200多名中企员工献上了一场精彩的文艺演出。

当晚，中国曲协的9名表演艺术家向观众演出了7个节目。孙铭泽表演的快板书《三打白骨精》和杨菲表演的含灯大鼓《前门情思大碗茶》，赢得了在场观众的热烈掌声。

苗阜和王声的相声《满腹经纶》令在场观众捧腹大笑，宋京表演的唢呐独奏《新丝绸之路》和《燃烧我的卡路里》与观众精彩互动。刘靓靓的四川清音《布谷鸟儿咕咕叫》和翁仁康的绍兴莲花落《不忘养育恩》勾起了观众的思乡之情。

刘靓靓表演四川清音《布谷鸟儿咕咕叫》。新华社记者陈文仙 摄

中国电建水电五局副总经理贺祝对记者表示，国内优秀的艺术家不远万里来项目施工现场慰问演出，非常难得，大家倍感兴奋，让大家感觉到祖国的亲切关怀。

项目部经理韩宏伟告诉记者说，看了当晚的精彩演出大家都很激动，希望日后有更多的中国艺术家走进海外的项目建设现场，带来更多优秀的文艺节目，丰富员工的文化生活。

据悉，此次演出是中国曲协唱响“一带一路”交流计划的一部分。21日晚，中国曲协在特拉维夫中国文化为以色列民众进行了一场精彩表演。以色列是中国曲协演出的首个到访国，艺术家们还将在约旦和土耳其进行演出。

据介绍，以色列克卡夫·哈亚邓项目是中国企业“走出去”在国外建设的首个抽水蓄能项目，于2017年7月开工建设。（陈文仙 吕迎旭）

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