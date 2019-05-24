联合国将加大力度应对刚果（金）埃博拉疫情

世界卫生组织23日宣布，鉴于当地安全局势不稳定及当地社区对疫情防控措施接受度有待加强，联合国将加大应对刚果（金）埃博拉疫情的力度，包括通过加强政治互动和操作上的支持使疫情防控措施得以进入更多社区。

世卫组织说，刚果（金）埃博拉疫情目前已持续近10个月，致死病例已超过1200人，且最近几周感染人数仍在增加。疫情蔓延的风险仍然很高。

虽然世卫组织及其他联合国机构、合作伙伴已努力将疫情控制在刚果（金）的伊图里省和北基伍省的部分地区，但当地安全局势持续恶化，当地社区也对疫情干预措施有不合作现象，这些都阻碍了世卫组织和刚果（金）卫生部对疾病检测和治疗，以及疫苗接种所做的努力，最终导致埃博拉病毒感染更多人群。

联合国宣布加大疫情防控力度的措施包括，加强当地政策参与及对防控业务和人道主义协调行动的支持，使疫苗等疫情应对措施进入更多社区，同时进一步帮助刚果（金）北基伍省首府戈马及周边国家做好应对疫情的准备工作。此外，世卫组织正在调整公共卫生战略以尽快识别和治疗感染病例，扩大疫苗接种范围以保护更多人群，并加倍努力终止疫情在医疗卫生机构中的传播。

为扩大防控行动而新任命的联合国刚果（金）埃博拉紧急应对协调员戴维·格雷斯利表示，正是由于安全问题和政治环境的原因，联合国决定将应对疫情的领导和决策中心搬至核心疫区——东部北基伍省最大城市布滕博，以解决行动障碍。（刘曲）

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