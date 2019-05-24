美司法部对“维基揭秘”网站创始人阿桑奇追加指控

美国司法部23日发布通报说，根据最新的起诉书，“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇受到的指控增至18项。

据这份起诉书，阿桑奇被指控违反美国间谍法，所受指控包括获取、接收和披露机密信息以及实施电脑入侵。据美国一检察官办公室4月公布的信息，阿桑奇当时仅被指控破解一台美国政府涉密电脑的密码。

美国司法部通报说，实施电脑入侵指控成立的最高刑罚为5年监禁，其他指控成立的最高刑罚各为10年监禁。

“维基揭秘”网站当天通过社交媒体发表声明，抗议美国对阿桑奇的起诉。

阿桑奇2006年创建“维基揭秘”网站。2010年，这家网站公布大量美国政府有关阿富汗战争和伊拉克战争的秘密文件，让美国的外交形象遭遇前所未有的打击，引起轰动和争议。

2010年11月，瑞典检方指控阿桑奇当年8月在瑞典逗留期间涉嫌强奸。身在英国的阿桑奇被英国警方逮捕后否认所有指控。英国最高法院裁定可将他引渡至瑞典。2012年6月，阿桑奇保释期间进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。2017年5月，由于认为“在可预见的未来”无法引渡阿桑奇，瑞典检方宣布撤销对其强奸罪指控的调查。

今年4月11日，在厄瓜多尔宣布撤销给予阿桑奇的庇护后，英国警方宣布阿桑奇在厄瓜多尔驻英国大使馆被捕。同日，美国弗吉尼亚州东区检察官办公室发表声明，指控阿桑奇涉嫌破解一台美国政府涉密电脑的密码，面临最高5年监禁。美方已就这一指控向英方请求引渡阿桑奇。（孙丁 徐剑梅）

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