特朗普称美国无需向中东增兵

美国总统特朗普23日说，他认为目前美国不需要向中东增兵。
特朗普当天下午在白宫向媒体作出上述表述。但他同时称，若有增兵需要，无论数量多少，他都会向中东派兵。
同一天，美国代理国防部长沙纳汉在五角大楼对记者说，此前美国媒体有关五角大楼正考虑向中东增兵5000人或1万人的报道都不准确。但他同时表示，美国将在中东提升军事保护能力，称这可能会涉及增派军队。沙纳汉还强调说，美方的目标是威慑而不是发动战争。
出兵中东已成为近期美国舆论关注焦点。《纽约时报》日前援引美方官员的话报道说，若伊朗攻击美军或加速研发核武器项目，美国或将调遣至多12万美军前往中东地区。不过该报道随后被特朗普否认。
近一段时间以来，美国加大对伊朗“极限施压”力度。本月早些时候，美国正式取消部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口，后又宣布制裁伊朗钢铁、铝、铜等产业。此外，美国还向中东地区部署“亚伯拉罕·林肯”号航母编队、战略轰炸机等以应对“伊朗威胁”。
作为回应，伊朗总统鲁哈尼本月8日宣布伊朗中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。同时，伊朗拟在60天内与伊核协议其他签字方谈判伊方权益问题，若诉求得不到满足，伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。（刘品然 刘晨）
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