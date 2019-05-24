2019年大西洋飓风季强度预计“接近平均水平”

美国国家海洋和大气管理局气候预测中心23日公布的预测数据显示，今年大西洋飓风季的活跃度很可能“接近平均水平”，可能形成2到4个强飓风。

大西洋飓风季从每年6月1日持续至11月30日。美国国家海洋和大气管理局预测，今年大西洋飓风季活跃度接近平均水平的概率为40%，高于和低于平均水平的概率各为30%。

据预测，今年大西洋飓风季或将出现9到15个最大持续风速达每小时39英里（1英里约合1.6公里）以上的命名风暴，其中4到8个可能演化为最大持续风速达每小时74英里以上的飓风，包括2到4个最大持续风速达每小时111英里以上的三级或三级以上强飓风。该机构预测出现上述情况的概率为70%。

美国国家海洋和大气管理局表示，厄尔尼诺现象预计继续施加影响，并抑制大西洋飓风季的活跃度。与此同时，大西洋和加勒比海高于平均的水温以及西非季风增强则为大西洋飓风季活跃度增加创造了条件。今年的预测基于这上述两个因素的相互作用。

据统计，每年大西洋飓风季平均出现12个命名风暴，其中6个演化为飓风，包括3个强飓风。

2018年大西洋飓风季活跃度略高于平均水平，共出现15个命名风暴，包括8个飓风以及“弗洛伦斯”和“迈克尔”两个强飓风。

“弗洛伦斯”和“迈克尔”去年9月和10月先后从美国北卡罗来纳州和佛罗里达州登陆，带来风暴潮、狂风、暴雨、洪水等灾害，重创美国东南沿海等地区，造成大量人员伤亡和财产损失。（记者孙丁 周舟）

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